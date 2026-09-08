Chieti si propone come “città a impatto positivo”

Il Comune di Chieti rinnova la collaborazione con PMG Italia nell’ambito del progetto “Chieti città a impatto positivo”, confermando il servizio di trasporto rivolto alle persone e agli alunni con disabilità. Parallelamente, l’amministrazione ha avviato un tavolo di confronto con KPMG per costruire progetti finanziabili attraverso risorse nazionali ed europee. All’incontro hanno partecipato il sindaco Giovanni Legnini, le assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Elda Capriotti e Aurora Bruno, il responsabile territoriale Enti di PMG Italia Gianluca Palazzetti e, per KPMG, i manager Ilaria Anzolin e Valerio Riggione.



Il rinnovo dell’intesa con PMG, nata durante l’amministrazione Ferrara grazie anche al lavoro dell’allora assessora all’Istruzione Teresa Giammarino, punta a garantire continuità a un servizio dedicato alle fasce più fragili della comunità e alle loro famiglie. Il progetto si basa sul sostegno libero e trasparente delle imprese del territorio e negli anni ha consentito, oltre al trasporto inclusivo, la realizzazione di iniziative a beneficio della città, tra cui interventi di piantumazione di alberi.



Il secondo fronte aperto dall’amministrazione riguarda invece la pianificazione strategica. Il confronto con KPMG, partner di PMG, dovrà accompagnare il Comune nella definizione di progetti concreti e cantierabili, capaci di intercettare finanziamenti esterni senza incidere sulle casse comunali, in una fase segnata dal dissesto finanziario dell’ente. Tra le priorità individuate figurano la riattivazione del trasporto scolastico, il rafforzamento della mobilità universitaria con l’obiettivo di favorire la vitalità del centro storico, l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la forestazione urbana, la valorizzazione dei beni culturali e la riqualificazione degli impianti sportivi.



“L’attenzione verso la mobilità inclusiva rimane il cuore pulsante del nostro mandato – ha dichiarato l’assessora Elda Capriotti –. Rinnovare l’accordo con PMG significa dare continuità a un servizio che non è solo logistico, ma di dignità e supporto concreto”. Capriotti ha inoltre spiegato che il Comune è già al lavoro sulla riorganizzazione del trasporto scolastico e che il prossimo passaggio sarà la ricognizione dei bisogni insieme agli istituti comprensivi e alle famiglie, così da definire un servizio efficace ed efficiente.



L’assessora Aurora Bruno ha posto l’accento sul collegamento tra il centro storico e il campus universitario. “Il nostro obiettivo è creare un sistema di mobilità che unisca la città, collegando il centro storico al campus universitario”, ha affermato. L’intenzione è quella di rendere Chieti più attrattiva e vivibile per gli studenti, con servizi adeguati anche nelle fasce serali e notturne.



“Chieti città a impatto positivo” viene presentato come un contenitore di iniziative dedicate all’inclusione, alla cura delle persone fragili, alla formazione delle nuove generazioni e alla sostenibilità ambientale. Sul territorio, la rete coinvolge Comune, Chieti Solidale, Liceo scientifico Filippo Masci, imprese, terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di tradurre la collaborazione in interventi sociali, ambientali e di rigenerazione urbana.