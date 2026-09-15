Frase del giorno

15 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Chieti, “Daspo Willy” per due giovani dopo l’aggressione in un...

Chieti, “Daspo Willy” per due giovani dopo l’aggressione in un locale del centro

Il Questore vieta loro l’accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento. Per uno dei due, già destinatario di un analogo provvedimento, disposto anche l’obbligo di firma in Questura

Chieti, “Daspo Willy” per due giovani dopo l’aggressione in un locale del centro

Continua l’attività della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno della malamovida nel centro di Chieti. Il Questore della provincia ha adottato due provvedimenti di “divieto di accesso alle aree urbane”, i cosiddetti “Daspo Willy”, nei confronti di due giovani.

Le misure vietano ai due ragazzi di accedere a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento ubicati nell’area del territorio comunale interessata. Il provvedimento nasce da un’aggressione avvenuta nello scorso mese di luglio all’interno di un locale del centro cittadino, ai danni di avventori di un esercizio pubblico.

Sull’episodio sono intervenuti i Carabinieri di Chieti, che hanno avviato le indagini e permesso di individuare gli autori dell’aggressione. La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Chieti ha quindi avviato l’iter finalizzato all’emanazione del D.A.C.Ur. a carico degli aggressori.

Nel valutare i fatti, è stata considerata la particolare gravità dell’accaduto, anche perché sarebbe stato coinvolto come complice un minorenne. Inoltre, uno dei due soggetti risultava già colpito da un analogo provvedimento. Per questo motivo, nei suoi confronti il Questore ha disposto l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di firma in Questura, convalidata dal Tribunale di Chieti.

Il D.A.C.Ur. è considerato uno strumento efficace per arginare fenomeni di devianza giovanile, soprattutto nei luoghi di ritrovo degli avventori dei locali pubblici. Il divieto di frequentazione può avere una durata da un anno a tre anni.

L’iniziativa, insieme ai controlli straordinari del territorio disposti dalle forze di polizia e dal Prefetto a seguito delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, punta a ristabilire sicurezza e tranquillità in città, svolgendo anche un’azione preventiva nei confronti di persone dedite alla violenza.

Tags: Chieti Daspo willie Denunciati Locale Centro

Vedi anche

Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano
Cronaca

Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano

29 Giu, 2026
Daspo Urbano "day" a Pescara: 20 persone sanzionate
Cronaca

Daspo Urbano "day" a Pescara: 20 persone sanzionate

27 Giu, 2026
“Daspo Willie” per due giovani violenti
Cronaca

“Daspo Willie” per due giovani violenti

13 Feb, 2026
Daspo “Willy” inflitto a un ragazzo di 17 anni
Cronaca

Daspo “Willy” inflitto a un ragazzo di 17 anni

14 Giu, 2022
Altri giovani della “movida” di Chieti Scalo raggiunti dal ‘Willy Daspo’
Cronaca

Altri giovani della “movida” di Chieti Scalo raggiunti dal ‘Willy Daspo’

27 Mag, 2022
Mega rissa fra ragazzi davanti ad un locale. Daspo Willy per 14 italiani e stranieri
Cronaca

Mega rissa fra ragazzi davanti ad un locale. Daspo Willy per 14 italiani e stranieri

29 Gen, 2022
Controlli super green pass: chiuso un locale per 5 giorni, denunciati due clienti
Cronaca

Controlli super green pass: chiuso un locale per 5 giorni, denunciati due clienti

12 Dic, 2021
Botte da Codice Penale nel centro storico di L'Aquila. Identificati tre bulli violevti
Cronaca

Botte da Codice Penale nel centro storico di L'Aquila. Identificati tre bulli violevti

05 Mag, 2016
Daspo per ultrà biancazzurri
Cronaca

Daspo per ultrà biancazzurri

12 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661