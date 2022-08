Cavallito torna in ospedale a Pescara, ma la Asl non ne sapeva nulla

“ll paziente Luca Cavallito, sopravvissuto all’agguato del 1°agosto scorso, è stato trasferitopresso il Presidio Ospedaliero S. Spirito di Pescara dall’Ospedale Gemelli di Roma. In relazione a tale rientro, il Direttore Generale della Asl Vincenzo Ciamponi rileva di non aver avuto ricevuto nessuna informazione ufficiale e di aver appreso la notizia, in data odierna, da fonti giornalistiche. In quanto rappresentante legale della Asl ritiene doveroso rimarcare la gravità di tale mancata comunicazione”.

Questa è la nota stampa a firma della Dr.ssa M.Assunta Ceccagnoli, Dirigente Medico Responsabile, UOS CUP e Comunicazione Istituzionale ASL Pescara.

