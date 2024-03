Sondaggio “Elezioni Pescara”. Masci davanti a Costantini

Secondo il sondaggio commissionato da Forza Italia pubblicato ieri, 23 marzo 202, dal quotidiano ‘IlCentro’ l’avvocato pescarese Carlo Masci dovrebbe vincere sin dal primo turno le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno con il 54% e quindi senza passare per il ballottaggio. Il suo avversario, l’avvocato pescarese Carlo Costantini, sostenuto da una larga coalizione (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e dalla lista civica Radici in Comune) si fermerebbe al 42% ovvero ben 12 punti in meno dell’attuale Sindaco di Pescara.



A sorpresa la previsione del Noto ribalta il risultato delle elezioni regionali del 10 marzo scorso nella città di Pescara dove la coalizione guidata dal Luciano D'Amico ha ottenuto il 52,29% quasi 5 punti in più di quella guidata da Marco Marsilio che ha ottenuto il 47,71% dei voti. La coalizione guidata da Carlo Costantini poiché mancano più di 70 giorni dal voto dell’8 e del 9 giugno ha buone possibilità di ribaltare la previsione del sondaggista Noto soprattutto se riuscirà a convincere gli elettori ancora indecisi che, secondo il sondaggio, ammonterebbe al 25% e soprattutto a fare breccia tra le fila degli elettori che non andrebbero affatto a votare, stimati dal sondaggio, in una percentuale sopra al 40%.