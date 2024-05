Elezioni comunali. Le cinque liste a supporto di Carlo Costantini

Sono state depositate le liste dei candidati della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Costantini. Cinque le liste, per un totale di 153 candidati alla carica di consigliere comunale: “Carlo Costantini Sindaco di Pescara”, “Faremo Grande Pescara”, “Partito Democratico”, “Movimento 5 Stelle”, “Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune”.







In allegato l’elenco dei candidati:



Lista “CARLO COSTANTINI SINDACO DI PESCARA”

1.⁠ ⁠DI MATTEO BARTOLOMEO DONATO detto “DONATO”

2.⁠ ⁠CIAFARDINI FRANCESCA

3.⁠ ⁠COLALONGO ALESSIO

4.⁠ ⁠COLAVINCENZO DANILO

5.⁠ ⁠COLAZZILLI MANUELE

6.⁠ ⁠CORVINELLI GINA

7.⁠ ⁠DE BONIS FILIPPO MARIA

8.⁠ ⁠DEL CEGNO RITA

9.⁠ ⁠DI FEDERICO GIORGIA

10.⁠ ⁠DI SANTO AMALIA

11.⁠ ⁠DI VIRGILIO RONCI AGATA

12.⁠ ⁠FALCONIO FILIPPO

13.⁠ ⁠GIAMMARINO GIOIA

14.⁠ ⁠GILENO DARIO

15.⁠ ⁠MANCINI PAOLA

16.⁠ ⁠MANZIONNA ANTONELLA

17.⁠ ⁠MINOLITI OSCAR

18.⁠ ⁠ORSINI CHIARA

19.⁠ ⁠ORTOLI CARMELA

20.⁠ ⁠RAPPOSELLI BRUNO

21.⁠ ⁠ROSETTI PAOLO

22.⁠ ⁠RUCCI DANIELA

23.⁠ ⁠TENERELLI FABIANA

24.⁠ ⁠TEODORO PIERNICOLA

25.⁠ ⁠AMICONE DOMENICO

26.⁠ ⁠SCLOCCO MARINELLA

27.⁠ ⁠VILLANI LEONDINA

28.⁠ ⁠CAMPOBASSI MORENO STEFANO

29.⁠ ⁠BARIN ANGELINA

30.⁠ ⁠FERRI MARCELLO detto “JURIJ”

31.⁠ ⁠D’URBANO CHIARA

32.⁠ ⁠DE REMIGIS FRANCO

Lista “FAREMO GRANDE PESCARA”

1.⁠ ⁠CETRULLO PIETRO GIANLUIGI

2.⁠ ⁠AGUS EUGENIO

3.⁠ ⁠BAIOCCHI MARIA GRAZIA

4.⁠ ⁠BALDASSARRE MARCO

5.⁠ ⁠BINCHI PIERO

6.⁠ ⁠CALDARELLI MATTIA

7.⁠ ⁠DELEMMI DEBORA

8.⁠ ⁠DI CESARE ANDREA

9.⁠ ⁠DI NINO MARCO

10.⁠ ⁠D’OTTAVIO ALESSIA

11.⁠ ⁠LUPACCHINI FIORINDO

12.⁠ ⁠MALANDRA ANGELA

13.⁠ ⁠MASTROMAURO ANNARITA

14.⁠ ⁠MOLINARO ANDREA

15.⁠ ⁠PELLICCIOTTA MARIO

16.⁠ ⁠ROSA SABINO MAURO detto “SABINO”

17.⁠ ⁠WOLAK AGNIESZKA JADWIKA detta “AGNESE”

18.⁠ ⁠MARANO OSCAR

19.⁠ ⁠SALVATORE DANIELE

20.⁠ ⁠GROSSI ROMOLO

21.⁠ ⁠SUSI GIANCARLO

22.⁠ ⁠PACE NINO

23.⁠ ⁠NORI NINA

24.⁠ ⁠MATTIOLI JENNJ WENDY

25.⁠ ⁠PIETROMARTIRE GIUSEPPE

26.⁠ ⁠GIOFFRE’ ANNA SILVIA

27.⁠ ⁠D’ALFONSO MAURIZIO

28.⁠ ⁠GLORIA ILARIA

29.⁠ ⁠FIUCCI MARIA CHIARA

30.⁠ ⁠CELLUCCI PIERPAOLO

31.⁠ ⁠GATTA DANIELA MARIA PIA

32.⁠ ⁠ANGELUCCI ANTONIETTA

Lista “PARTITO DEMOCRATICO”

1. GIAMPIETRO PIERO

2. CATALANO STEFANIA

3. DI IACOVO GIOVANNI

4. PAGNANELLI FRANCESCO

5. PRESUTTI MARCO

6. BALLONE CHIARA

7. BRANDIMARTE STEFANO ALBERTO

8. CAMPLONE ANTONIO

9. CANALE CRISTIANO

10. CHENNTOUF FAIZA AMAL SAFIA detta “FAIZA”

11. CIAMPINI INES

12. D’ANTONIO MARIA IDA

13. DI MARZIO BENEDETTA

14. DI NICOLANTONIO PIERA PAOLA

15. DI PIETRANTONIO GIACINTO GIULIANO

16. DI STEFANO MICHELA

17. D’INCECCO ROBERTA

18. D’INNOCENTE MATTEO

19. FELICIANI MANUELA

20. GRUMELLI MASSIMO

21. KHAMAS YASSMEN

22. MASTRANGELO CLAUDIO

23. MATARRELLI BARBARA

24. SALVATORE MATTIA

25. PERFETTO FABRIZIO

26. POLIANDRI SIMONE

27. ROSSI GABRIELLA

28. RULLO LILIANA

29. SAMMASSIMO MARIA BRUNA detta “BRUNA”

30. SBARAGLIA SILVIA

31. TORDONE FRANCESCA

32. TRABUCCO ILARIA

Lista “MOVIMENTO 5 STELLE”

1.⁠ ⁠ARCES DOMENICO

2.⁠ ⁠CHIERCHIA DARIO

3.⁠ ⁠CICCONETTI ALBERTO

4.⁠ ⁠D’ALESSANDRO CINZIA

5.⁠ ⁠DE VINCENTIS ELISABETTA

6.⁠ ⁠DI CLAUDIO GIUSEPPE

7.⁠ ⁠DI CORCIA LUIGI

8.⁠ ⁠DI FABIO ANNAMARIA

9.⁠ ⁠DI RENZO MASSIMO

10.⁠ ⁠FAZI ELDA

11.⁠ ⁠GUS GABRIELLA

12.⁠ ⁠LA CECILIA ANGELA

13.⁠ ⁠LA ROVERE GRAZIELLA

14.⁠ ⁠MADEO CARLO

15.⁠ ⁠MANCINI RITA

16.⁠ ⁠MATTIONI GLORIA

17.⁠ ⁠MOCA MICHELE

18.⁠ ⁠OLIVIERI CLAUDIO

19.⁠ ⁠PEREZ PIRILLO ANDREA

20.⁠ ⁠PRESUTTI MASSIMO

21.⁠ ⁠PULCINELLA ANTONELLA

22.⁠ ⁠ROMANO MARCO

23.⁠ ⁠SALVATORE EUGENIA

24.⁠ ⁠SARAULLO CRISTIAN

25.⁠ ⁠SEVERONI ROBERTO

26.⁠ ⁠SOLA PAOLO

27.⁠ ⁠TIERI SILVIA

Lista “ALLEANZA VERDI SINISTRA - RADICI IN COMUNE”

1. BARBA SIMONA detta "LE PINE"

2. BASILE FRANCESCA

3. BRIGNARDELLO ALESSIA

4. CAMPLONE FABRIZIO

5. CASTELLUCCI GIUSEPPE detto "PAOLO"

6. CIAMPOLI MARCO

7. COLETTA VERONICA

8. COSTAGLIONE SUSANNA detta "CASTIGLIONE"

9. COVITTI VALENTINA

10. D'ALONZO MATTEO

11. D'EMILIO ASSUNTA

12. DE NARDIS ALESSANDRA

13. DELL'OGLIO MARCO

14. DI CIANO ENRICO

15. DI NICOLA ALBERTO

16. DI NUNZIO ARMANDO

17. DI SANTO NICOLA

18. ETTORRE ROBERTO

19. FRATTARELLI MIRKO

20. FRITTELLI MARIO

21. MANCINELLI EMANUELE

22. MARINELLI LUCIO detto "STUBE"

23. MISTICHELLI GIULIA

24. PERSICO GIULIA

25. PETRUCCIANI ANNALISA

26. ROLANDI FIORELLA

27. ROSSI ALESSANDRA

28. ROVIGATTI PIETRO detto "PIERO"

29. SFORZATO ALESSANDRO

30. TOBIA ALESSANDRA