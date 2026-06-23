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Cambio del comando per i Vigili del Fuoco

Giovedì prossimo a Pescara la cerimonia del passaggio di consegne ufficiale tra Luca Verna e Fabio Ponziani

Cambio del comando per i Vigili del Fuoco

Giovedì 25 giugno prossimo, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara si terrà il passaggio di consegne tra il comandante uscente, Luca Verna, e Fabio Ponziani, attuale dirigente della Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, antincendio ed energetica presso il Centro Studi ed Esperienze di Roma Verna, recentemente promosso Dirigente Superiore, andrà ad assumere la direzione del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena.

Dopo circa tre anni, lascia Pescara al termine di un mandato caratterizzato da un intenso impegno operativo, garantendo continuità ed efficienza del servizio di soccorso e rafforzando il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della sicurezza della popolazione.

Durante questo periodo ha contemporaneamente ricoperto l’incarico di Comandante Reggente del Comando di Chieti che ha diretto dall’aprile del 2025 a gennaio 2026.

Nel corso della sua ultratrentennale carriera, l’ing. Verna ha prestato servizio in diversi sedi, ricoprendo incarichi di responsabilità anche nella gestione di gravi eventi emergenziali distinguendosi per l’ottima capacità di coordinamento dimostrata nelle gravi emergenze Nazionali tra le ultime e piu significative sono state, quelle di Rigopiano e della tragedia di Pennapiedimonte per le quali ha ricevuto ufficiali riconoscimenti, tra cui si ricordano:

medaglia con Diploma di Benemerenza per l’emergenza Sisma Marche ed Umbria 1997

rilasciato dal Ministro dell’Interno

Premio Nassiriya

medaglia con Diploma di Benemerenza per la direzione tecnica dei soccorsi nella tragedia di

Rigopiano rilasciato dal Ministro dell’Interno

Encomio per la tragedia di Pennapiedimonte

Tags: vigili del fuoco Sandro ponziani Luca verna Pescara Comando

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