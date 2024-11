I nuovi volontari dei Vigili del Fuoco

Si è concluso oggi il 17° Corso per Vigili del Fuoco Volontari del Comando di Pescara. Al termine del periodo di formazione, della durata di 120 ore, si sono tenute le prove finali, che hanno consentito di decretare l’idoneità di 13 neo Vigili del Fuoco Volontari che entreranno a far parte del dispositivo di soccorso della provincia di Pescara.

Gli stessi andranno a rafforzare l’organico dei Distaccamenti situati nei comuni di Montesilvano, Popoli e Lettomanoppello, che attualmente operano, sui rispettivi territori di competenza, sotto il coordinamento operativo del Comando di Pescara, in sinergia con il distaccamento dei Vigili del Fuoco di ruolo di Alanno e del nucleo AIB di Popoli. I neo Vigili Volontari sono stati seguiti per tutto il periodo di formazione dagli Istruttori Professionali del Corpo Nazionale e funzionari del Comando, acquisendo specifiche nozioni teoriche e pratiche essenziali per lo svolgimento dell’attività di soccorso tecnico urgente a cui saranno destinati.

Il comandante Luca Verna ha affidato la direzione del corso al V.D. Micucci Stefano, con cui collaborano gli istruttori professionali: Isp. Marco Ducci, Isp. Matteo Grifone, CR Piero Polimene e CS Enzo Primomo.



Elenco dei neo Vigili del Fuoco volontari:

Caso Saverio Gianmarco, D’amato Leo, Di Loreto Luca, Di Meo Mirco, D’Orazio Daniela, Labianca Michele, Morresi Lorenzo, Napoleoni Maria Elena, Pavone Marta, Petaccia Lorenzo, Rainone Massimiliano, Sacellini Vincenzo, Zaccardi Matteo.