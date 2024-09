La Caserma dei Vigili del Fuoco diventerà dell'Università d’Annunzio

Proseguono gli incontri relativi alla caserma dei vigili del fuoco e agli spazi della città da destinare all'università "Gabriele d'Annunzio". Dopo una prima riunione, nel mese di agosto con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ieri si è svolto un secondo incontro, al Viminale, tra il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, il Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Renato Franceschelli e il Prorettore dell’UdA, Tonio Di Battista. L'obiettivo resta quello di ristrutturare l'attuale caserma dei Vigili del Fuoco per poi destinarla, in futuro, all'Università, quando la nuova caserma sorgerà in via Lago di Campotosto, per cui si lavora alla costruzione di un percorso.

"Il Masterplan 2018 continua nel suo naturale cammino, con l'intento di migliorare l'infrastruttura urbana e accademica di Pescara Porta Nuova", ha detto il sindaco Masci al termine dell'incontro. “La costruzione di una nuova caserma dei vigili del fuoco in via Lago di Campotosto risponde all'esigenza di avere una struttura moderna e funzionale, capace di supportare al meglio il lavoro del Corpo, garantendo al contempo sicurezza e spazio per l'addestramento delle nuove reclute. Questo intervento sarà fondamentale per migliorare l'efficienza operativa dei vigili del fuoco. Una volta completata la nuova sede – prosegue il sindaco - l'Università d'Annunzio acquisirà le attuali strutture dei vigili del fuoco in Viale Pindaro e nel Parco Di Cocco, con un'operazione che dovrà coinvolgere diversi attori tra cui la Regione, l'Adsu. Questo permetterà all'ateneo di espandere il proprio campus, rendendo la zona di Porta Nuova un'area più integrata tra funzioni accademiche e urbane. L'acquisizione consentirà anche di dare un volto nuovo alla città, contribuendo a migliorare la qualità della vita degli studenti e a rendere Pescara un polo universitario sempre più attrattivo”.