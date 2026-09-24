Cambia ancora la Giunta Masci: Camplone si dimette, entra Faricelli

Cambio nella Giunta comunale di Pescara. L’assessore alle Politiche per la disabilità Gianna Camplone ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni. Al suo posto entra Romina Faricelli, avvocato e vicepresidente della Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo. Il sindaco Carlo Masci presenterà ufficialmente la nuova composizione dell’esecutivo nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11:15 nella Sala Giunta del Comune, affiancato proprio da Faricelli.

Camplone, 80 anni, era stata la scelta simbolica di Masci all’indomani della vittoria elettorale, come primo gesto dopo aver ottenuto la fascia tricolore per il suo ultimo mandato. La sua nomina era stata interpretata come un segnale di distensione dopo una campagna elettorale dura. Il passo indietro, dopo sei mesi di incarico, è motivato da problemi di salute ma anche dalla volontà di riprendere a tempo pieno la guida dell’associazione DiversUguali, con cui da anni si batte per l’inclusione e l’autonomia dei disabili.

«Dispiace a tutti che mi dovrò assentare: sia al sindaco che alla giunta, persino all’opposizione. Appena starò meglio, se la forza mi sorreggerà, tornerò a mettermi al servizio dei cittadini», ha dichiarato l’ormai ex assessore. Fin dall’inizio Camplone non aveva nascosto che il suo sarebbe stato un impegno a tempo determinato, per non trascurare le attività di laboratorio e teatro dei ragazzi di DiversUguali.

Il nuovo volto della Giunta pescarese è un avvocato con un lungo percorso politico al fianco di Masci. Già candidata nel 2019 con Fratelli d’Italia e nel 2024 con la lista civica Pescara Futura – dove aveva ottenuto 333 preferenze –, alle ultime elezioni parziali di marzo 2026 ha totalizzato 404 voti in coppia con Luigi Albore Mascia. La sua nomina segna il ritorno esplicito di Pescara Futura tra i banchi della Giunta: la lista civica, forte del 5,99% raccolto alle ultime consultazioni, torna ad avere una rappresentanza diretta nell’esecutivo cittadino.

L’ingresso di Faricelli si inserisce in un riassetto più ampio della squadra di governo. Oltre alla delega alla Disabilità e all’Età d’oro lasciata libera da Camplone, restano da assegnare anche le deleghe legate al rientro di Massimiliano Pignoli – Protezione civile, Ascolto del disagio sociale e Associazionismo sociale –, che aveva rassegnato le dimissioni il 16 maggio dopo essere stato indagato per una presunta corruzione elettorale, dichiarandosi sempre innocente. Masci ha accolto la sua richiesta di rientro, rinnovandogli piena fiducia.

Al momento l’ingresso di Faricelli dovrebbe essere senza deleghe, così come quello di Pignoli. Il sindaco, che nelle scorse settimane ha preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa sull’operazione, dovrebbe sciogliere il nodo nelle prossime ore. Il debutto ufficiale della nuova composizione della Giunta è previsto per le ore 16:00, in occasione della seduta del Consiglio comunale.

Il cambio in Giunta arriva a valle di un percorso amministrativo complesso. Dopo le elezioni parziali dell’8 e 9 marzo 2026, Masci aveva ufficializzato ad aprile una squadra composta da quattro donne e cinque uomini, con quattro assessori a Forza Italia, tre a Fratelli d’Italia, uno alla Lega e l’assessore esterno Gianna Camplone. La consiliatura dipende ora dalla Nuova Pescara, il cui rinvio al 2029 sembra ormai certo ma non ancora ufficiale.