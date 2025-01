Brunello Cucinelli eroe d’Abruzzo

L’imprenditore del tessile conosciuto come il ‘Re del Cachemire” può essere certamente considerato un eroe in Abruzzo per quanto sta facendo con la sua impresa, con i suoi investimenti milionari e le moltissime assunzioni di personale specializzato, soprattutto sarti, in un territorio - quello vestino - che stava rischiando di scomparire a causa di una spaventosa crisi e il decentramento di alcune imprese storiche. Ma dopo un primo investimento, qualche anno fa, ecco che sono in arrivo 250 nuovo posti di lavoro e un nuovo stabilimento a Penne per continuare a crescere nel mercato globale del lusso e dare, soprattutto, una speranza di vita a centinaia di persone che vivono nell’entroterra. Per tali ragioni e molto altro, Brunello Cucinelli rappresenta un esempio virtuoso che le istituzioni ed anche i consumatori, quelli che possono permettersi i capi di alta sartoria prodotti dall’azienda dell’imprenditore umbro, devono tenere in seria cura. Uno dieci mille Cucinelli per l’Abruzzo!