Moda: grazie al “Re del cachemire” le prospettive di lavoro aumentano

Il polo della moda in Abruzzo è diventato un’eccellenza perché, nella nostra regione c'è sempre stata abbondanza di manodopera sartoriale d’eccellenza. E’ stato Lucio Marcotullio il primo a capire le potenzialità del settore sartoriale in Abruzzo quando nel 1959 fondò a Penne la Brioni Roman Style S.p.A, che da 49 dipendenti iniziali è arrivata ad impiegare, tra alterne vicende circa 2000 maestranze. Questo spiega perché anche il re del cashmere Brunello Cucinelli, ha deciso recentemente di investire importanti risorse a Penne assorbendo qualche centinaio di maestranze specializzate. Addirittura secondo il centro studi della Confindustria regionale, oltre ai 20.000 addetti attuali le oltre 2.100 aziende del settore fashion sono disponibili ad assorbire altre 10.000 maestranze.Il settore della moda in sviluppo nella nostra regione, offre ai giovani buone prospettive di lavoro, a cui le diverse scuole di formazione nella provincia di Pescara, Chieti e Teramo, stanno cercando di far fronte.