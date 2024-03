Infrastrutture: pronti 64 milioni per la Penne-Mare

La Penne-Mare si farà, un asse viario strategico a scorrimento veloce che collegherà le aree interne alla costa, partendo dal primo lotto funzionale Penne-Passo Cordone, sul territorio di Loreto Aprutino, 6 chilometri in tutto con 4 svincoli già individuati e finanziamenti già disponibili per 64milioni 642mila euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parliamo di un’opera solida, utile, che abbiamo atteso per quarant’anni e che finalmente il governo regionale di centrodestra, riconfermato alla guida del nostro Abruzzo, porterà a realizzazione”. Lo ha detto il Presidente uscente del Consiglio della Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, nel corso della conferenza stampa indetta per ufficializzare il finanziamento assegnato dal MIT lo scorso 21 marzo. Presenti anche il sindaco di Penne Gilberto Petrucci e il consigliere regionale Leonardo D’Addazio.

“Nella precedente programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 era stato ipotizzato un intervento complessivo di 36 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro a carico della Regione e 29 milioni di euro a carico di Anas, per la realizzazione della cosiddetta ‘mare-monti’, opera attesa per 40 anni. Il lotto è ora finanziato dal CIPESS che nella seduta dello scorso 21 marzo ha approvato il Contratto di Programma Mit-Anas 2021-2025 che contempla la realizzazione della strada a scorrimento veloce Penne-Mare. L’investimento prevede la realizzazione del primo lotto funzionale: Penne-Passo Cordone, sul territorio di Loreto Aprutino, per un totale di 6 km. L’investimento complessivo è di 64.642.499 euro. Il tracciato prevede l’ingresso sulla nuova strada all’altezza della zona artigianale, tra Contrada Campetto e Ponte Sant’Antonio, nei pressi del nuovo sito produttivo di Brunello Cucinelli, e proseguirà fino a Passo Cordone, nel Comune di Loreto Aprutino. Quattro gli svincoli previsti a San Pellegrino, Montebello di Bertona, Civitella Casanova e Passo Cordone. Allo stato attuale esiste già una progettazione esecutiva dell’anno 2006 che dovrà essere obbligatoriamente rivisitata in funzione del vigente Codice dei Contratti Pubblici ex D.Lgs 36/2023. Anas avvierà immediatamente l’aggiornamento della progettazione esecutiva esistente che si stima sarà conclusa, con l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta previsti per legge, nel giro di un anno, per poi effettuare l’appalto dei lavori. È fondamentale rimarcare che non servirà alcuna variante urbanistica in quanto il tracciato è già contemplato dai vigenti Piani Regolatori”.