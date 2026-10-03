Blitz in extremis del Pescara: al Picchi decide Sardo al 95'

Un sussulto a tempo scaduto regala tre punti pesantissimi ai biancazzurri. Allo stadio "Armando Picchi", il Pescara espugna il campo del Livorno per 0-1 grazie a una zampata di Sardo in pieno recupero, al novantacinquesimo minuto. Un epilogo thrilling che premia la caparbietà del Delfino, bravo a resistere nella seconda frazione dopo aver dominato senza pungere nei primi quarantacinque minuti.

L'avvio di gara sorride agli ospiti, che prendono subito in mano il pallino del gioco. Al 17' Parigi scalda i guantoni della retroguardia toscana con un tiro deviato in corner. I padroni d'infuria poco dopo: al 20' Gabbiani insacca alle spalle del rientrante Fiorillo, ma la gioia del Livorno viene strozzata dalla segnalazione di offside. Il primo tempo si accende nel finale tra i cartellini (ammonito Valzania al 35' e Falasco al 50') e le proteste abruzzesi al 43' per un atterramento di Vitali in area su cui il direttore di gara sorvola. All'intervallo il tabellonistico inchioda il punteggio sullo 0-0.

La musica cambia radicalmente nella ripresa, con gli amaranto molto più aggressivi. Al 48' Bonassi manca di un soffio la stoccata vincente. Il Pescara prova a rispondere affidandosi ai calci piazzati di Erradi (49') e Guccione (56'), senza però pungere. I tecnici pescano a mani piene dalle panchine per cambiare inerzia alla contesa.

Dal settantesimo in poi sale la pressione dei padroni di casa e la retroguardia biancazzurra barcolla. Al 76' una disattenzione difensiva spalanca la porta a Gabbiani: a salvare il risultato ci pensa un super Fiorillo con un intervento prodigioso. Il Pescara si ricompatta e, dopo un colpo di testa di Sardo all'86' terminato alto sulla traversa difesa da Martinez, trova la svolta.

La sfida sembra destinata a un pareggio a reti inviolate, ma nei cinque minuti di recupero si consuma la beffa per i labronici. Sardo, subentrato a gara in corso e già vicinissimo al gol poco prima, si fa trovare pronto nell'area avversaria e insacca la rete dell'uno a zero che fa esplodere di gioia la panchina del Delfino, consegnando un successo insperato e fondamentale

Foto: Pescara Calcio, credits Massimo Mucciante