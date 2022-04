Bis dei biancazzurri firmati Zauri, col la Pistoiese finisce 1-3

A giudicare dai risultati il ritorno di Luciano Zauri alla guida del Delfino ha rinvigorito l'11 biancoazzurro dopo la vittoria casalinga di sabato scorso sul Grosseto e quella odierna sulla Pistoiese per 3 a 1. Per la verità c'è da dire che anche l'incerto arbitraggio ha contribuito al netto successo del Pescara che ora è quarto in classifica avendo scavalcato l'Entella, sconfitta di misura dalla Reggiana. Purtroppo però il Cesena gode di ottima salute avendo rifilato ben 6 reti alla Carrarese, restando terza con due punti in più degli abruzzesi. Per sapere quale sarà la formazione che finirà al terzo posto del girone B della serie C, non resta che aspettare perciò sabato prossimo quando il Pescara incontrerà in casa l'Imolese, mentre il Cesena andrà a Siena.



PISTOIESE: Seculin 6; Moretti 5,5; Portanova 6,5 (dal 40’ s.t. Nica s.v.); Sottini 6; Mezzoni 6; Suciu 6; Marcucci 6; Folprecht 5,5; Martina 5,5; Bocic 7; Di Massimo 7 (dal 30’ s.t. D’Antoni ). A disp. Pozzi, Crespi, Nica, Venturini, Florentine, Castellano, Stijepovic, Basani, Pinzauti, Pertica, Paolini. All. Alessandrini.

PESCARA: Sorrentino 6; Ierardi 4,5 (dal 1’ s.t. Illanes 7); Drudi 4,5; Ingrosso 5,5; Cancellotti 5,5; Pompetti 6; Pontisso 6 (dal 30’ s.t. Diambo s.v.); Frascatore 6; Clemenza 6,5 (dal 42’ s.t. Memushaj s.v.); Ferrari 7 (dal 39’ s.t. Cernigoi s.v.); D’Ursi 7 (dal 30’ s.t. Rauti s.v.). A disp. Iacobucci, Rasi, Veroli, Nzita, Kuqi, Blanuta, Lazcano. All. Zauri.

Reti: 20’ p.t. D’Ursi (Pe),al 38’ p.t. Drudi (Pe, autogol), 44’ p.t. Ferrari (Pe); 7’ s.t. Illanes (Pe).

ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna 5.



Il primo tempo. Passa meno di un minuto e la Pistoiese sale in cattedra con Martina che crossa per Bocic che manca clamorosamente la ghiotta occasione da gol.

Al 15' Drudi commette fallo. Di Massimo, incaricato del calcio di punizione, mette in rete, ma l'arbitro annulla per un fallo di Sottini.

al 20’ D’Ursi sblocca la partita con un bolide rientra da sinistra, s’accentra e scaglia un macigno terra aria che fulmina Seculin e s’infila all’incrocioù

Al 38′ la Pistoiese pareggia grazie ad un autogol di Drudi che di testa manda la palla nella propria porta.

Al 44' immancabilmente la legge dell'ex implacabilmente colpisce i toscani, quando Ferrari che ha militato nella Pistoiese, salta in alto più di tutti e di testa riporta in vantaggio i biancoazzurri.



La ripresa. Al 7' il Pescara trova il tris al 7′ con Illanes, in campo dal primo minuto del secondo tempo al posto di Ierardi, che insacca alla sinistra della porta difesa da Seculin. Nei restanti minuti di gioco l'11 biancoazzurro si limita a controllare bene la gara con gli arancioni protesi sterilmente in avanti.