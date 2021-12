Il Pescara rifila un secco 2-0 alla Pistoiese

Gli abruzzesi dopo la vittoria in casa del Grosseto per 1-2, sembrano aver finalmente trovato la marcia giusta rifilando un secco 2 a 0 alla Pistoiese. Per quanto riguarda la formazione, il Pescara scende in campo con la riconferma di Diambo (autore del primo gol) e di Drudi in difesa al posto di Ingrosso. Con la netta vittoria di oggi, i biancoazzurri si portano a quota 28 nella classifica di Lega Pro Girone B. Si riaprono così le speranze del Pescara di guadagnare la promozione in B. Tuttavia, sarà molto difficile raggiungerla senza passare per gli spareggi finali, essendo le prime in classifica, Modena e Reggiana, avanti di 14 punti sul Pescara.

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi (Ingrosso al 1′ st), Veroli; Zappella, Diambo (Memushaj al 23′ st), Pompetti, Rasi; Clemenza (Cancellotti al 32′ st), Ferrari (Rauti al 23′ st), D’Ursi (Chiarella al 23′ st). A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Nzita, Valdifiori, Bocic, De Marchi. Allenatore: Auteri.

PISTOIESE (3-5-1-1): Crespi; Sottini, Ricci, Gennari; Mezzoni (Pertica al 41′ st), Romano (Ubaldi al 31′ st), Santoro, Castellano (Mal al 41′ st), Martina (Stijepović al 31′ st); Valiani (Pinzauti al 27′ st); Vano. A disposizione: Pozzi, Sabotic, Basani, Minardi, D’Antoni, Deratti, Moretti. Allenatore: Sassarini.

ARBITRO: Villa di Rimini, coadiuvato da Laghezza di Mestre e Cataneo di Foggia. Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.

RETE: Diambo al 27′ pt, Rauti al 32′ st.



Primo tempo:



Al 27' il Pescara passa in vantaggio: Ferrari ruba il pallone all'estremo difensore toscano e serve Diambo che insacca. Al 38' su un calcio d'angolo della Pistoiese Vano colpisce di testa ma la palla finisce sul palo. Subito dopo al 39' la Pistoiese pareggia, ma l'arbitro annulla la rete per fallo sul portiere. Al 46' è la volta del Pescara a fallire la possibilità del raddoppio con Ferrari che da ottima posizione manda fuori.

Secondo Tempo:

Al 33′ Il Pescara segna ancora con Rauti che, servito da Pompetti in area, manda il pallone in rete con un preciso destro. Al 34′ i biancoazzurri potrebbero portare a tre le reti con Chiarella la cui conclusione è però deviata in angolo da Crespi. La gara si trascina così senza ulteriori emozioni arriva fino al fischio finale dell'arbitro.