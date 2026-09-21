Biondi: «Le città medie sono la spina dorsale del Paese»

Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, e sindaco di Napoli, ha nominato Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e presidente regionale Anci Abruzzo, vicepresidente nazionale dell’associazione. Biondi si occuperà della formazione di amministratori e personale degli enti associati e di Anci Comunicare.

«Da sindaco di una città che ha fatto della ricostruzione un laboratorio porterò in Anci la voce dei territori, delle città medie, dei piccoli Comuni e delle aree interne», ha spiegato Biondi.

Il neo vicepresidente nazionale ha poi sottolineato il ruolo strategico delle città di medie dimensioni: «Le Città medie sono la spina dorsale del Paese e cerniera tra le grandi aree metropolitane e i territori interni. Troppo spesso restano fuori dalle politiche nazionali, ma sono decisive per la coesione e lo sviluppo».

Biondi ha infine ringraziato il presidente Manfredi per la fiducia accordata: «Ringrazio il presidente Manfredi per la fiducia».