Il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi nuovo presidente ANCI Abruzzo

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di FdI, è il nuovo presidente dell’Anci Abruzzo, per la prima volta espressione del centrodestra. L’ufficialità è arrivata in serata al termine delle votazioni nel corso dell’assemblea regionale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, al suo Trentennale, che si è tenuta a Città Sant’Angelo. Il primo cittadino del capoluogo regionale, eletto nel 2017 e poi riconfermato nel 2022, è anche responsabile nazionale enti locali di Fratelli d’Italia: prenderà il posto del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, di area centrosinistra. L’esponente meloniano ha avuto la meglio su Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, sostenuto dal Partito Democratico.

“Quella di Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila, eletto oggi alla Presidenza di Anci Abruzzo, è una vittoria bella, ricca di significato, che porterà grandi benefici alla nostra regione. Ora la competizione si è conclusa, ed è dovere di tutti noi cercare e trovare l’unità di intenti, di obiettivi e di percorsi, perchél’Abruzzo viene prima di tutto”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la vittoria di Pierluigi Biondi alla Presidenza di Anci Abruzzo. “Un’Assemblea partecipata, consapevole e responsabile ha oggi espresso la propria volontà decidendo di affidare la carica di Presidente a Biondi - ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Ora è fondamentale riprendere subito il lavoro, ripartendo da quelle problematiche, ma anche da quegli obiettivi enunciati nei giorni scorsi durante l’Assemblea di fine mandato dell’Anci: i sindaci hanno delle responsabilità strategiche nell’esercizio del governo dei nostri territori, continuano a essere il primo front office per il cittadino e la Regione Abruzzo continuerà a sostenere ogni azione e misura amministrativa e legislativa per sostenere l’azione dei nostri primi cittadini che l’Anci Abruzzo ci aiuterà a portare all’attenzione di Roma”.

"L'assemblea ANCI di oggi per la designazione del nuovo presidente ha dimostrato per l'ennesima volta che la destra gioca ad asso pigliatutto con le istituzioni abruzzesi. L'elezione di Biondi e l'indisponibilità a trovare una candidatura condivisa ne è la dimostrazione, grazie a Francesco Menna, per la sua disponibilità e generosità: si è caricato il centrosinistra sulle spalle per tentare di rappresentare le posizioni di tutti", così il segretario provinciale del Pd di Chieti, Leo Marongiu. "Menna, oggi più che mai, è riferimento del centrosinistra di tutta la regione – sottolinea Marongiu - . Sapevamo che non aveva i numeri è ciò gli fa acquisire ancora più valore, perché è riuscito a catalizzare i voti della provincia di cui è presidente e in cui è sindaco, in una comunità dove il cinismo politico ha prevalso. Questa battaglia sui valori apprezza ancor di più il miglior terreno di confronto di Francesco Menna: quel voto popolare da cui è stato sempre premiato per il rapporto vero e diretto con i cittadini. Tutto il centrosinistra deve essergli riconoscente per la sua generosità e lungimiranza, come lo deve essere al presidente uscente Gianguido d'Alberto per l'egregio e imparziale lavoro svolto con il suo mandato".