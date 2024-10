Elezione ANCI Abruzzo. Altra grave sconfitta per il centrosinistra

L’elezione degli organismi di ANCI Abruzzo, avvenuta ieri, rappresenta l’ennesima grave sconfitta del Pd e del centrosinistra, dopo la Regione, Pescara, Montesilvano, Giulianova. A sostenerlo e’ Coordinamento Associazione 25 Aprile Abruzzo progressista che ribadisce che si è trattato di “una sconfitta netta e storica, considerando che il centrosinistra ha sempre avuto la direzione dell’associazione, a partire dalle figure esemplari dei compianti Antonio Centi eLuciano Lapenna. Non basta evocare il ridimensionamento della presenza del centrosinistra nelle amministrazioni locali in questi anni, che pure è il cuore del problema ma rappresenta un tema ulteriore di preoccupazione e riflessione”.



Secondo gli scriventi gli errori di gestione politica sono evidenti:



- Non aver difeso adeguatamente la candidatura del presidente uscente, Gianguido D’Alberto, che meritava la conferma.

- Non aver messo in campo per tempo una candidatura alternativa o proposto una soluzione di compromesso in tempo utile.

- Non aver coltivato in questi mesi un rapporto con i sindaci e gli amministratori, anche di orientamento civico, sulla base di un rilancio del progetto politico per lo sviluppo della regione e la difesa delle autonomie locali.



“Ci auguriamo - concludono da Abruzzo progressista - che non passi in cavalleria anche questa ennesima grave sconfitta e questa volta non siano sottaciute le responsabilità e non si:vadano a cercare capri espiatori. Continueremo a operare per il necessario rinnovamento di idee e gruppi,dirigenti di cui tutto il campo democratico ha bisogno, per un cambiamento reale . Serve una vera e propria costituente per la rinascita del centrosinistra abruzzese, coinvolgendo pienamente gli amministratori locali che non vanno chiamati in causa solo al momento delle elezioni. A Gianguido D’Alberto e Francesco Menna, che rappresentano due riferimenti importanti della nuova classe dirigente regionale, va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro serio che svolgono e per la generosità politica che dimostrano quotidianamente”.