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Azione L’Aquila si prepara per le Amministrative 2027

Il primo incontro per costruire il programma del partito si è svolto il 21 ottobre. Prossimi passi: tavoli tematici e ascolto sul territorio per trasformare le proposte dei cittadini in impegni

Azione L’Aquila si prepara per le Amministrative 2027

Azione L’Aquila ha avviato il percorso per la costruzione del proprio programma in vista delle elezioni amministrative del 2027. Il primo incontro, tenutosi ieri, 21 ottobre, ha coinvolto iscritti e simpatizzanti del partito con l’obiettivo di raccogliere bisogni, proposte e priorità dalla città. 

Per il gruppo aquilano, il programma deve trasformare valori e idee in impegni concreti per il territorio, offrendo una visione condivisa del futuro della città. L’obiettivo dichiarato è evitare un documento elaborato solo all’interno del partito e renderlo invece uno strumento partecipato, aperto anche a chi normalmente non entra nella politica attiva. 

Nel confronto sono emersi i temi ritenuti centrali per il vivere comune: centro storico, periferie e frazioni, ricostruzione, sanità, sicurezza, progetti C.A.S.E., scuole, trasporto pubblico, sostenibilità e lavoro. 

«Anche i temi che sembrano più scontati non sono mai ovvi se guardati con gli occhi dei cittadini», ha dichiarato Roberta Gargano, coordinatrice cittadina di Azione. Secondo Gargano, dietro ogni problema quotidiano c’è un bisogno reale che merita ascolto, attenzione e risposte concrete. 

 

Azione L’Aquila organizzerà nei prossimi mesi tavoli tematici e momenti di ascolto su tutto il territorio comunale, per raccogliere proposte concrete e trasformarle in impegni verificabili. 

L’appello è rivolto ai cittadini, anche attraverso i dirigenti del partito e il consigliere comunale Fabio Frullo: partecipare, proporre e farsi sentire.

Tags: Amministrative 2027 laquila azione

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