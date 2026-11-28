Il segretario provinciale di Azione Pescara, Pietrolungo, ha diffuso una nota stampa per esprimere il pieno sostegno del partito al sindaco Carlo Masci in merito al progetto della struttura di via Maestri del Lavoro, elogiandone sia il merito che l'approccio politico adottato dall'amministrazione comunale.

Nel comunicato, l'esponente di Azione sottolinea come l'iniziativa risponda a un'esigenza concreta della città, ovvero offrire un riparo dignitoso a persone vulnerabili, vittime o potenzialmente esposte al fenomeno del caporalato. Secondo la posizione espressa dal partito, governare il disagio sociale attraverso regole e gestione attiva evita fenomeni di vagabondaggio e degrado, sottraendo potenziali reclute alla criminalità e rappresentando, di fatto, una misura concreta di sicurezza urbana oltre che un dovere morale.

Azione Pescara respinge la contrapposizione tra accoglienza e controllo del territorio, evidenziando le garanzie annunciate dal Comune, tra cui requisiti definiti, verifiche amministrative, l'individuazione di un gestore tramite avviso pubblico e l'istituzione di un Comitato dei garanti.

Pur riconoscendo che le preoccupazioni del comitato cittadino meritano ascolto e risposte, Pietrolungo indica il Consiglio comunale come la sede istituzionale deputata al confronto politico, criticando chi alimenta il malcontento sui media o nelle piazze per ottenere consenso. Nel documento viene definita preoccupante la scelta di fare leva sul sentimento di insicurezza e sull'«identità residenziale» del quartiere per opporsi a un'opera di solidarietà.

La nota contiene inoltre passaggi critici nei confronti di diversi attori del panorama politico locale. Viene contestato l'atteggiamento di chi cavalca il dissenso per pura opposizione: in particolare, pur ribadendo la stima espressa in altre circostanze nei confronti di Pettinari, Azione dichiara che su questa vicenda la sua posizione è errata. Allo stesso tempo, viene denunciato il silenzio di chi abitualmente richiama i valori della solidarietà nel dibattito cittadino, ipotizzando che tale assenza sia dettata da calcoli di opportunismo politico per evitare di rafforzare il primo cittadino. Il comunicato critica infine quella che viene definita un'ipocrisia strumentale da parte di chi richiama principi religiosi e la sacralità della vita su temi come l'aborto e il fine vita, trascurando poi le condizioni delle persone in stato di sofferenza.

In conclusione, il segretario provinciale di Azione attribuisce a Carlo Masci lungimiranza e coraggio politico, evidenziando la capacità del sindaco di sostenere le proprie decisioni anche di fronte ai dissensi interni alla propria area politica. Secondo quanto riportato nel comunicato, il recente incremento di gradimento registrato dal primo cittadino nei sondaggi nazionali testimonierebbe l'esistenza di una «maggioranza silenziosa» che approva l'operato dell'amministrazione, al di là delle proteste delle minoranze organizzate.