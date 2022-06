Amministrative nel Capoluogo: Biondi dato in vantaggio dagli exit poll

Gli scrutini incominceranno solamente alle ore 14, cioè tra un’ora circa. Ma in base all’Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell’Aquila Pierluigi Biondi, sindaco uscente sostenuto dal centrodestra, avrebbe raggiunto la maggioranza dei consensi attestandosi tra il 49 e il 53%. Circostanza, quest’ultima, che lo vedrebbe eletto di nuovo primo cittadino del Capoluogo d’Abruzzo al primo turno davanti a Stefania Pezzopane per il centrosinistra, ferma invece tra il 23 e il 27%, Americo Di Benedetto per Azione tra il 21 e il 25%, Simona Volpe, espressione di liste civiche, tra lo zero e il 2%.

Queste le prime dichiarazioni di Biondi “dall’exit poll abbiamo un dato che ricalca perfettamente quello rilevato con l’ultimo sondaggio effettuato a maggio dall’istituto di ricerca Noto. Ragioniamo, comunque, su cifre che proiettano intenzioni di voto raccolte con interviste e indagini tra gli elettori”.

Queste, invece, le parole della deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata per il centrosinistra all’Aquila a commento degli exit: ” noi non abbiamo rinunciato a fare una battaglia per vincere, puntavamo ad andare al ballottaggio, se cosi’ sara’, abbiamo raggiunto il risultato e ce la giochiamo fino in fondo”.