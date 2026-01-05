Frase del giorno

05 Gen, 2026
Assalto a portavalori sulla A14: caos tra Ortona e Pescara Sud, traffico bloccato

Il tratto autostradale al momento è stato chiuso per permettere i rilievi

Assalto a portavalori sulla A14: caos tra Ortona e Pescara Sud, traffico bloccato

Mattinata di terrore e caos autostradale sulla A14. Intorno alle ore 6:30 di oggi, lunedì 5 gennaio, un commando ha assaltato un furgone portavalori nel tratto compreso tra i caselli di Ortona e Pescara Sud - Francavilla al Mare, in direzione nord (Pescara).

Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie di stampa e da Autostrade per l’Italia, l’azione criminale si è consumata nei pressi del chilometro 402. La banda avrebbe utilizzato tre auto e un mezzo pesante per sbarrare la strada al portavalori e portare a termine l'assalto. Non è ancora chiara l’entità del bottino, né se vi siano stati scontri a fuoco, ma la violenza dell'azione ha richiesto l'intervento immediato di numerosi mezzi di soccorso.

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, incaricate di effettuare i rilievi necessari e ricostruire l'esatta dinamica del colpo. Presenti anche i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e le squadre della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Al momento, il tratto autostradale tra Ortona e Pescara Sud è chiuso temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi della scientifica. Attualmente si registra 1 chilometro di coda all'interno del tratto bloccato in direzione Pescara. Per chi viaggia verso nord, l'uscita obbligatoria è al casello di Ortona, con rientro possibile a Pescara Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria (SS16 Adriatica).

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

 

IMMAGINE: AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Tags: assalto portavalori ortona

