Assaltato portavalori sull'A14

Assaltato al portavalori a Ortona, auto in fiamme sull'autostrada A14: veicolo fermato con chiodi e fumogeni. Non è stato ancora accertato se durante l’assalto siano state impiegate armi da fuoco, certamente invece è stato utilizzato un potente esplosivo per dilaniare il mezzo ed impossessatosi del bottino: circa 400mila euro. Per fortuna non ci sono state vittime. Le due guardie giurate dell'azienda Aquila sono miracolosamente illese. Si tratta di due persone, una di Chieti e l'altra di Roma, medicate sul posto per sintomi da intossicazione.

***notizia in aggiornamento***