Assalto al portavalori, portati via 80mila euro

Assaltato un portavalori che si apprestava a depositare denaro contante all'ufficio postale di via Tirino, lo stesso rapinato due settimane fa. I malviventi sono entrati in azione questa mattina, poco prima delle 8, portando via circa 80mila euro. In base alle prime testimonianze raccolte, i banditi, almeno tre, hanno puntato le armi contro le guardie giurate intimando di farsi consegnare il denaro. Sarebbe stato esploso anche un colpo in aria a scopo intimidatorio. Ad assistere alla scena anche decine di clienti in fila, in attesa dell'apertura degli sportelli, per la riscossione della pensione. Il mezzo con cui è stato compiuto l'azione criminale, risultato poi rubato, è stato ritrovato a poche centinaia di metri di distanza. Lanciato l'allarme sul posto si sono recati gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che hanno già iniziato la caccia all'uomo.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO