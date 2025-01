Colpaccio da 420mila euro a Sambuceto. Identificata la banda?

Secondo i carabinieri del comando provinciale di Chieti il ‘caso’ è chiuso. I protagonisti, autori materiali e complici, dell’assalto al portavalori della ditta Battistolli, lo scorso 13 dicembre, mentre era fermo ad un distributore di benzina IP a Sambuceto sarebbero stati identificati: si tratta di cinque persone, due napoletani e una donna, ma anche lo stesso vigilante che guidava il mezzo contenente quattro valige con 420mila euro. Il ‘blitz’ è stata rapidissimo, come rivelato dalle telecamere di videosorveglianza. In tre, quella mattina, poco dopo le ore 7:00 col volto coperto ed armati hanno assaltato il furgone, privando la guardia giurata della pistola prima di impossessarsi del bottino e darsi alla fuga. Immediatamente sono partite le indagini e sono scattate diverse perquisizioni con sequestri di telefoni e computer. Nei prossimi giorni i sospettati saranno interrogati e con l’ausilio dei loro legali dovranno, se ne avranno le possibilità, respingere le pesanti accuse a loro carico: concorso in rapina, furto pluriaggravato, detenzione e porto d’armi.