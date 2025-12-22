Frase del giorno

22 Dic, 2025
  1. Home
  2. Ambiente
  3. Appello WWF: “Stiamo rischiando l’estinzione dell’orso”

Appello WWF: “Stiamo rischiando l’estinzione dell’orso”

L’associazione animalista interviene sulla tragedia avvenuta l’altro ieri. Tra 2003 e 2024 sono stati rinvenuti morti 52 orsi marsicani

Appello WWF: “Stiamo rischiando l’estinzione dell’orso”

Per non perdere questa sottospecie unica al mondo è necessario garantire la funzionalità dei sottopassi, realizzare recinzioni sulle strade ad alta velocità e costruire una strategia efficace con esperti, enti gestori delle strade, Regioni, Ministero e aree protette
Dopo Juan Carrito, l’orso reso famoso dalla sua assidua frequentazione di alcuni centri abruzzesi negli scorsi anni e morto investito sulla SS17 nel 2023, la sera del 20 dicembre un altro orso è rimasto vittima delle strade. Un maschio subadulto di 4-6 anni è stato investito sulla SS 690 Sora- Avezzano, in provincia de L’Aquila. Un episodio grave, che aggiunto agli altri 3 orsi rinvenuti morti nel 2025, rischia di compromettere gli sforzi di conservazione per una sottospecie unica,  ridotta a poche decine di individui nell’Appennino centrale.
“Non è accettabile che gli orsi continuino a morire sulle strade. È urgente agire per fermare quella che rischia di diventare una escalation – ha detto Luciano Di Tizio, Presidente WWF Italia – L’orso è una specie che necessita di areali ampi e corridoi sicuri. Purtroppo, in questi anni abbiamo perso diversi orsi per episodi di bracconaggio e per investimenti stradali. Probabilmente si fa troppo poco per affrontare queste minacce. Per mitigare il rischio di investimenti occorre lavorare su più fronti, insieme agli enti gestori delle strade, alle Regioni, al Ministero e alle aree protette”.

Far rispettare i limiti di velocità sulle strade che attraversano aree naturali utilizzate dalla fauna resta un aspetto prioritario, da un lato aumentando i controlli e le sanzioni per i trasgressori, dall’altro con campagne di comunicazione e sensibilizzazione verso gli automobilisti.
In questo caso l’investimento è avvenuto su una superstrada, per sua natura percorsa dalle auto a velocità sostenuta. In simili situazioni occorrono recinzioni nei tratti più pericolosi ed è necessario garantire passaggi sicuri per la fauna, ad esempio rendendo agibili sottopassi e canali idraulici.
Ridurre il rischio di investimenti richiede un approccio onnicomprensivo, per definire strategie efficaci sul medio-lungo termine anche grazie al coinvolgimento di esperti di road ecology.

Tra 2003 e 2024 sono stati rinvenuti morti 52 orsi marsicani (in media 2,4 all’anno). Di questi, il 50% di quelli per cui è stato possibile accertare le cause di morte è deceduto a causa di episodi di bracconaggio (arma da fuoco, avvelenamento, etc.), mentre un ulteriore 30% per altre cause comunque legate all’attività antropica (incidente stradale o ferroviario, annegamento, etc.).
Sono numeri inaccettabili. Ogni orso che perdiamo è un pezzo di futuro che rischiamo di cancellare per questa sottospecie unica al mondo.

Tags: Orso investito Juan carrito Sora cassino orso marsicano estinzione

Vedi anche

Ancora un orso ucciso su una superstrada
Ambiente

Ancora un orso ucciso su una superstrada

22 Dic, 2025
Morto Juan Carrito ‘simbolo’ dell’Abruzzo ora più solo!
Ambiente

Morto Juan Carrito ‘simbolo’ dell’Abruzzo ora più solo!

24 Gen, 2023
Continuano le scorribande di Juan Carrito a fini di marketing
Ambiente

Continuano le scorribande di Juan Carrito a fini di marketing

21 Dic, 2022
Juan Carrito è tornato a Roccaraso: tutti devono collaborare per la sua salvezza
Ambiente

Juan Carrito è tornato a Roccaraso: tutti devono collaborare per la sua salvezza

16 Apr, 2022
Juan Carrito torna libero
Ambiente

Juan Carrito torna libero

24 Mar, 2022
L’orso bruno marsicano Juan Carrito sarà catturato e portato temporaneamente in un’area faunistica
Ambiente

L’orso bruno marsicano Juan Carrito sarà catturato e portato temporaneamente in un’area faunistica

06 Mar, 2022
Parco: e’ deceduto un orso marsicano durante le operazioni di cattura
Ambiente

Parco: e’ deceduto un orso marsicano durante le operazioni di cattura

19 Apr, 2018
Perchè non accada piu' abbiamo bisogno che l'opinione pubblica gridi tutta la sua rabbia
Ambiente

Perchè non accada piu' abbiamo bisogno che l'opinione pubblica gridi tutta la sua rabbia

19 Ott, 2016
Orso Bruno. Rischio estinzione
Ambiente

Orso Bruno. Rischio estinzione

10 Giu, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661