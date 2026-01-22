Frase del giorno

Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo

La tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 2 Lungofino. A perdere la vita una donna di 63 anni

Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo. La tragedia nel pomeriggio sulla strada provinciale 2, nel Comune di Elice, mentre a perdere la vita e’ una donna di 63 anni. Stando alle prime informazioni, l’incidente stradale si è verificato tra un furgone che procedeva in direzione mare-monti e che si è scontrato con un camion che viaggiava in direzione opposta. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha cercato di rianimarla, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Intervenuti, per i rilievi e gli accertamenti, gli agenti della Polizia locale di Elice e i carabinieri di Città Sant’Angelo. In base alle testimonianze raccolte e ai primi accertamenti, non è escluso che all’origine dell’incidente ci sia stato un malore della donna.

Tags: Donna morta Incidente stradale Strada provinciale lungofino abruzzo ultime notizie

