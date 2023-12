Altra vittima sulle strade insanguinate d’Abruzzo

Una donna di 60 anni di Pescara ha perso la vita questa notte in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel Comune di Manoppello. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, intervenuti sul posto, l’impatto è avvenuto intorno alle ore 4:30. La squadra dei pompieri ha provveduto a spegnere le fiamme che si erano sviluppate dopo lo scontro ed a mettere in sicurezza la zona. Le tre persone coinvolte sono state tirate fuori da alcuni automobilisti di passaggio, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Negli ultimi dieci giorni sulle strade d’Abruzzo ci sono stati quattro morti e questo è un bilancio davvero drammatico se si pensa che dall’inizio dell’anno sono decedute troppe persone. Al di là del caso specifico di cui, lo ripetiamo, non conosciamo la dinamica si rivela la necessità di rendere le nostre strade più sicure, magari introducendo limiti di velocità ed autovelox mirati ormai e’ più che una necessità.