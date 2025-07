Donna incinta muore in un incidente stradale

Un’altra tragedia della strada si è verificata nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 16 tra Mola di Bari e Polignano a Mare. A perderà e’ un‘avvocatessa molto conosciuta di Ortona, Sara Turzo, 33 anni, incinta al sesto mese. La donna era alla guida di una Fiat Punto noleggiata e viaggiava con due amici. I tre stavano rientrando da un matrimonio celebrato a Mola.

L’impatto è avvenuto intorno all’1.30, per cause ancora da accertare, con un van su cui viaggiavano un autista 59enne di Bari e una famiglia ucraina in vacanza. Dopo lo scontro, l’utilitaria si è ribaltata più volte finendo contro il guardrail. Per Sara Turzo non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi. Il compagno, marittimo, è rientrato d’urgenza dal Marocco. “Con profondo dolore ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto durante la notte nel Barese, in cui ha perso la vita una giovane donna, Sara Turzo, originaria di Ortona, al sesto mese di gravidanza. Tutta la nostra comunità è scossa da questo dramma: esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene”. Così sui social il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, commentando la morte di Sara Turzo, avvocato di 33 anni.

Ovviamente ci uniamo anche noi al dolore della famiglia a cui porgiamo le più sincere e sentite condoglianze per questa tragedia insopportabile.