Parlamento 2022. Il ‘rebus’ dei candidati nel centrodestra

Non è assolutamente facile prevedere quale sarà l’esito delle prossime elezioni del 25 settembre prossimo in Abruzzo. La difficile previsione è in relazione alla complicata legge elettorale vigente (maggioritaria per poco meno del 40% dei seggi e proporzionale per il resto) caratterizzata anche da un complesso meccanismo di attribuzione dei resti. La difficoltà si accentua maggiormente in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari, che da 21 che erano, saranno solo 13 ad ottenere la carica di Senatore o Deputato in Abruzzo. Pertanto alla Camera si passerà da 14 a 9 eletti, mentre al Senato da 7 a 4. Benché il termine per la presentazione delle liste scadrà domani alle ore 20, risulta che solo il PD, con la sua coalizione, e il Movimento 5 Stelle abbiano già depositato le liste dei candidati oltre ad alcuni partiti e raggruppamenti minori che difficilmente otterranno qualche seggio in Parlamento come Unione Popolare di De Magistris con Maurizio Acerbo, Italexit per l’Italia di Gianluigi Paragone e ‘Noi di Centro’ di Clemente Mastella. In base agli ultimi sondaggi al centrodestra, che è in forte vantaggio sul centro sinistra, dovrebbero andare 8 seggi di cui 4 o 3 a Fratelli d’Italia, 2 alla Lega e 2 o forse 1 a Forza Italia. Per conoscere l’elenco certo dei papabili comunque dovremo aspettare fino a domani sera quando finalmente Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avranno risolto i non pochi conflitti interni per il fatidico seggio e trovata la quadra. La battaglia sarà ancora più aspra se si considera che le segreterie nazionali potrebbero paracadutare candidature esterne in Abruzzo. Infatti si vocifera che una di queste potrebbe essere proprio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, mentre tra gli altri nomi ricorre con frequenza quello del consigliere regionale Guerino Testa. Molto poco si sa pure delle intenzioni di via Bellerio dove i big del partito sono molto abbottonati. Tuttavia i rumors danno per certo un seggio per Alberto Bagnai al Senato ed uno al Segretario regionale del partito il Deputato Luigi D’Eramo sostenuto da Matteo Salvini. Passando agli azzurri di Berlusconi, la candidatura di Nazario Pagano, attualmente vicepresidente Commissione permanente Affari Costituzionali, è messa in discussione. Gli altri nomi che si fanno, dopo la probabile rinuncia alla corsa di Mauro Febbo, sono quelli di Lorenzo Sospiri, il Presidente dell’Assemblea regionale, e quello di Antonio Martino. Nel Partito Democratico il Senatore Luciano D’Alfonso sarà capolista in Abruzzo alla Camera dei Deputati, mentre Michele Fina sarà il candidato a correre per il Senato. Infine, dopo l’esito delle “parlamentarie”, con cui gli scritti del Movimento 5 stelle hanno scelto i propri candidati, sono stati confermati i Parlamentari uscenti della scorsa legislatura Daniela Torto capolista alla Camera e Gabriella Di Girolamo capolista al Senato.