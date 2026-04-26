Verso le amministrative teatine: 6 candidati sindaco, 20 liste totali

Ieri c'è stata la scadenza dei termini per la presentazione dei candidati e delle liste di supporto per le amministrative teatine: parteciperanno sei candidati sindaco e 20 le liste complessive, per un totale di 585 aspiranti consiglieri. La sfida al Palazzo di Achille in programma il 24 e 25 maggio vedrà Giovanni Legnini, sostenuto da sette liste tra cui Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 stelle, Mario Colantonio con Lega, Azione Politica e Udc, Cristiano Sicari per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, Alessandro Carbone con quattro liste civiche, Giancarlo Cascini con Chieti in Comune e Olinto Amoroso con Rinascita per Chieti.

Ovviamente ora partirà una feroce campagna elettorale il cui sapore va ben oltre la posta in palio, essendo Chieti capoluogo di provincia oltre che una delle realtà elettorali più importanti della regione Abruzzo. Nei prossimi giorni, infatti, è stata già annunciata la presenza in città dei principali "big" nazionali della politica italiana.