Sangue nella notte a Loreto Aprutino: un morto e un ferito grave

Alle ore 01.00 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Penne e’ intervenuta per incidente stradale in località’ “Remartello” a Loreto Aprutino. Una vettura con due giovani a bordo si e’ ribaltata finendo fuori strada nel terreno adiacente, una persona e’ deceduta e una e’ stata trasportata al pronto soccorso di Pescara. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, sul posto i Carabinieri e personale del 118 per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento.