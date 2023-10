Allo Spazio Matta lo spettacolo “Real Heroes“

Spazio Matta presenta “Real Heroes”, uno spettacolo immersivo che guida gli spettatori ad attraversare la città sperimentando una fruizione diversa dei luoghi grazie alle nuove tecnologie, e che arriva a Pescara per la prima tappa in assoluto dopo il debutto di successo nel prestigioso Roma Europa Festival.



Realizzato con il sostegno di COOP Alleanza 3.0 e Fondazione Pescarabruzzo, con la collaborazione di IMAGO Museum, lo spettacolo itinerante si sviluppa nei giorni di sabato 7 e domenica 8 ottobre prossimi, dalle ore 17 con replica alle 19. Lo spettacolo parte dall’IMAGO Museum, in Corso Vittorio Emanuele 270, per poi condurre gli spettatori in un percorso attraverso vie e strade della città fino allo Spazio Matta di Via Gran Sasso, 57.



Real Heroes è una performance itinerante e immersiva che intende raccontare alcune vicende di forte impatto sociale, che appartengono alla storia contemporanea italiana e cilena, utilizzando tanto l’esperienza fisica degli spettatori, quanto quella virtuale e immersiva, grazie all’utilizzo di tecnologie quali audio 360 e virtual reality.



Lo spettacolo è inserito nella rassegna Speciale Matta in Scena 2023, Sezione Teatro, a cura di Annamaria Talone, un’attività promossa e realizzata dalla rete “Artisti per il Matta” nell’ambito del progetto “Spazio Matta” coordinato dal Comune di Pescara, assessorato alla Cultura, finanziato dalla presidenza Consiglio dei Ministri nel bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città di Pescara.



Ingresso 12 euro



Ridotto 10 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0)



NB Ogni replica è aperta a max. 30 persone.



Gli spettatori di Real Heroes hanno diritto all’ingresso ridotto per visitare la collezione permanente di Imago Museum ai seguenti orari consigliati:

Visita museo ore 16 per la replica Real Heroes delle 17.00

Visita museo ore 18 per la replica Real Heroes delle 19.00



ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE:

https://oooh.events/evento/spaziomatta-07-10-17-biglietti/

Info: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it – ufficio stampa Paolo Ferri – 347.78.51.667



REAL HEROES



URBAN IMMERSIVE PERFORMANCE



7 OTTOBRE ORE 17.00 / REPLICA ORE 19.00

8 OTTOBRE ORE 17.00 / REPLICA ORE 19.00



PUNTO DI PARTENZA IMAGO MUSEO - PUNTO DI ARRIVO SPAZIO MATTA

scritto e diretto da Mauro Lamanna, Juan Pablo, Aguillera Justiniano

progetto sonoro Samuele Cestiola

produttore e organizzatore generale Pietro Monteverdi

una produzione Oscenica

in coproduzione con Sardegna Teatro

con il sostegno di Primavera dei Teatri (IT), ATS Beyond the SUD (IT), R-Evolution project – network (IT), programma “Boarding Pass Plus” MIC (IT), Nuovo Teatro Sanità (IT), Greek Art Theatre Karolos Koun (GR), Ministerio de Educación y Cultura: INAE – Istituto Nacional de Artes Escénicas (UY), Santiago a Mil International Theatre Festival (CL), Teatro Bio Bio (CL), FIBA – Festival International de Buenos Aires (ARG).

con il contributo di Istituto Italiano di cultura di Atene (GR), Istituto Italiano di cultura di Barcellona (ESP), Istituto Italiano di cultura di Santiago del Cile (CL), Istituto Italiano di cultura di Montevideo (UY).

Real Heroes è una performance itinerante e immersiva che intende raccontare alcune vicende di forte impatto sociale, che appartengono alla storia contemporanea italiana e cilena, utilizzando tanto l’esperienza fisica degli spettatori, quanto quella virtuale e immersiva, grazie all’utilizzo di tecnologie quali audio 360 e virtual reality.

Real Heroes racconta le storie di due padri costretti a separarsi dai loro figli per amore, per dovere ma soprattutto per resistenza.

Un gruppo di spettatori si muoverà per le strade della propria città, e mentre la voce di uno dei protagonisti racconterà loro in cuffia quei luoghi dal proprio punto di vista, gli spettatori faranno esperienza di spazi già conosciuti con sguardo e stimoli del tutto inediti. In alcune tappe del viaggio, il pubblico troverà i visori per l’esperienza di virtual reality, attraverso i quali viaggerà nei ricordi del protagonista, nelle sue memorie e nel suo passato. Lo spettatore diverrà così egli stesso il protagonista e, grazie alle tecnologie di realtà virtuale, si trasformerà in una sorta di avatar del personaggio.

Dal viaggio fisico nello spazio materico/scenico si passerà al viaggio nello spazio virtuale in un ambiente insieme realistico e onirico, al ritorno dal quale lo spettatore prenderà parte alla drammaturgia della performance con tutt’altro animo, con partecipazione maggiore e con superiore livello di empatia.

Mauro Lamanna, regista, attore e autore. Dopo gli studi, lavora in numerose produzioni nazionali e internazionali, al fianco di premi Oscar come Danny Boyle, Donald Shutterland e Hilary Swank.

Per il teatro si dedica alla drammaturgia contemporanea e al teatro documentario, costruendo insieme al suo collettivo progetti di respiro internazionale, molti dei quali hanno debuttato nei più importanti festival nazionali del settore, come Romaeuropa, Primavera dei Teatri. È uno dei registi italiani scelti per Betsud 2020, progetto internazionale promosso dal Mibact per giovani artisti under 35. Sempre nel 2020 è collaboratore alla regia del film di Fabulamundi Playwriting Europe, finanziato dall’Unione Europea, per autori e registi emergenti.

Dal 2015 è uno dei registi di riferimento per le etichette e major musicali italiane, tra cui Sony Music, Universal Music, Artist First, Trident e Fonoprint. Dal 2020 cura la regia di numerosi spot per Amazon Prime Video, Samsung, MyClarins, Oral B e Vogue.