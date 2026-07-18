Al via il progetto operativo di azionariato popolare guidato dai tifosi

Quello che per mesi è stato un ambizioso ideale coltivato da sostenitori e professionisti locali ha ufficialmente rotto gli indugi, entrando con decisione nella sua attesa fase operativa. È in corso di costituzione l’Associazione “Pescara Biancazzurra”, lo strumento giuridico ed economico scelto per dare vita a una solida e strutturata forma di azionariato popolare. Un’iniziativa che ha ricevuto una spinta decisiva a seguito della piena disponibilità manifestata dal presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, ad aprire un tavolo di confronto per la cessione di quote societarie.

Il percorso, curato nei minimi dettagli da un Comitato Promotore composto da appassionati e professionisti qualificati – che hanno prestato e continueranno a prestare la propria opera a titolo completamente gratuito –, punta a coinvolgere capillarmente la comunità: dai singoli tifosi storici ai semplici cittadini, fino al tessuto imprenditoriale locale e agli sponsor legati ai colori biancazzurri. L'obiettivo dichiarato è quello di unire le forze per acquisire un pacchetto azionario significativo, capace di garantire alla piazza una reale incisività nelle scelte strategiche del club.

I promotori hanno tenuto a blindare sin da subito i principi fondanti del sodalizio, onde evitare derive personalistiche o speculazioni. La struttura interna dell'Associazione "Pescara Biancazzurra" poggerà sul modello della democrazia diretta: vigerà infatti la regola aurea del voto capitario, riassumibile nella formula "una quota, un voto". Indipendentemente dalle possibilità economiche o dal ruolo ricoperto, ogni socio disporrà del medesimo peso decisionale in seno all'Assemblea.

Dal punto di vista organizzativo, il Comitato Promotore ha esplicitato la natura strettamente transitoria del proprio operato: terminata la fase di avviamento ed esaurito il compito di accompagnare la nascita dell'Associazione in un tempo congruo, la parola passerà interamente alla base. Saranno i soci stessi, conformemente alle regole statutarie, a determinare gli indirizzi programmatici e a eleggere democraticamente gli organi rappresentativi. Il Comitato ha inoltre voluto sgombrare il campo da qualsiasi indiscrezione o retroscena politico-finanziario: "Questo progetto nasce esclusivamente dalla volontà libera di cittadini e tifosi. Non vi sono investitori occulti né gruppi di interesse alle spalle dell'iniziativa. La sola energia propulsiva è la partecipazione della comunità biancazzurra".

Per potersi presentare di fronte all'attuale dirigenza con una solida e credibile capacità negoziale, l'Associazione ha tracciato le prime linee guida di carattere finanziario. È stata individuata, in via indicativa, una quota associativa annuale compresa tra i 200 e i 300 euro. L'importo esatto verrà definito al centesimo nelle prossime settimane, prima dell'apertura formale delle iscrizioni, garantendo le medesime condizioni di accesso per tutti. Sul fronte strettamente tecnico-legale, il pool di professionisti incaricato dall'Associazione sta contestualmente predisponendo i contatti formali con i vertici della Delfino Pescara. Questo step si rivelerà cruciale per mappare con esattezza i contorni dell'operazione: andranno infatti verificate le reali percentuali azionarie cedibili, le formule di collaborazione societaria e, non da ultimo, la massa critica economica necessaria per formalizzare un ingresso di peso nella compagine societaria.

La raccolta delle formali manifestazioni di interesse avverrà tramite una piattaforma web dedicata, attualmente in fase di finalizzazione tecnica e prossima al debutto online. Tutti gli aspetti amministrativi e le istruzioni minuziose sulle modalità di versamento e iscrizione verranno illustrati pubblicamente prima del via ufficiale alla raccolta. Nel frattempo, il Comitato Promotore invita l'intera tifoseria e la cittadinanza a monitorare costantemente la pagina Facebook ufficiale dell'iniziativa, hub principale su cui verranno veicolati in tempo reale i successivi aggiornamenti, le scadenze e le date dei prossimi incontri pubblici. La sensazione è che a Pescara si stia provando a tracciare un solco innovativo nel calcio professionistico italiano, dimostrando che la passione non deve essere soltanto subita, ma può e deve essere gestita in prima persona da chi custodisce la vera identità del club.