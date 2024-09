Al via il progetto Fish Lab per consumare pesce a ‘miglio zero’

Convocazione conferenza stampa presentazione “Fish Lab”



Domani, sabato 28 settembre 2024, alle ore 11:00, nel laboratorio di via Caduti Per Servizio (alle spalle del PalaFiere) sarà presentato il Fish Lab del FLAG Costa di Pescara. Si tratta di un luogo, concesso in affitto dal FLAG a una cooperativa di donne tutte mogli di pescatori di Pescara, per lavorare pesce locale permettendo ai consumatori di gustare prodotto ittico a cosiddetto "Miglio zero”. I dettagli saranno presentati alla stampa dal Presidente del FLAG Costa di Pescara, Claudio Lattanzio e dal Sindaco, Carlo Masci.