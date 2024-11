Pettinari grida: “A Fontanelle serve l’esercito e pattuglie di polizia H24”

“Ieri sono stati fatti 2 sfratti delicatissimi in Via Caduti per Servizio da noi richiesti da anni. Questa notte hanno messo fuoco nello stesso stabile e i cittadini sono stati calati dai vigili del fuoco dal palazzo rischiando di rimanere ustionati”, così il consigliere comunale Domenico Pettinari che torna a chiedere misure importanti da parte del Ministero dell’Interno. “In questa zona è "guerra" aperta”, aggiunge Pettinari. “Si deve immediatamente intervenire con esercito e pattuglie di polizia h24 come chiediamo da tempo. Non c'è più tempo da perdere. I cittadini di questa zona hanno paura e vivono nel terrore quotidiano dopo le 20 macchine a fuoco degli ultimi mesi”, conclude l’ex candidato sindaco a Pescara.

Di seguito la relazione dei Vigili del Fuoco su quanto capitato questa notte:

Alle prime ore di questa mattina 2 squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, sono intervenute in via Caduti per Servizio a Pescara per incendio di un ascensore. I fumi, scaturitisi dal violento incendio della cabina, al momento posizionata al piano terra di un palazzo di 5 piani, hanno invaso i piani superiori con la conseguente necessità di far evacuare temporaneamente gli abitanti dell'edificio. Al termine delle operazioni di estinzione il personale Vigile del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l'area ed effettuare gli accertamenti di competenza per risalire alla cause del rogo al momento ancora non individuate. Sul posto due automezzi del Comando di pescara ed il funzionario di servizio