L’acqua della sorgente Vitello d’Oro e’ di nuovo potabile

Sono stati sette giorni difficili per migliaia di cittadini di Loreto, Cappelle, Montesilvano, Spoltore, Moscufo, Penne e Picciano alle prese col problemone delle acque contaminate da batteri. Una notizia diffusa dalla Asl a seguito di prelievi di routine e che avevano evidenziato la presenza di escherichia coli in un fontanino nel ‘cuore’ di Spoltore servito dalla sorgente Vitello d’Oro di Farindola e che, appunto, serviva tutta la rete idrica di cui sopra. Parliamo di circa 50mila persone senza poter usufruire dell’acqua potabile previa bollitura e, addirittura, di moltissime sottoposte già dal mese di giugno ai fastidiosissimi razionamenti notturni disposti dall’Aca per la crisi idrica. Ora, almeno questo problema è stato risolto, ma c’è chi giustamente ritiene che si debba prendere in considerazione ciò che è contenuto nelle autoclave le quali potrebbero conservare acqua contaminata. Insomma, per molti non è finita e forse toccherà alla nostra magistratura verificare tutto ciò che è accaduto in questa settimana, a partire anche dalle attività di comunicazione istituzionale francamente farraginose, sempre secondo noi.