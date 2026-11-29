Sono 44.476 i contribuenti abruzzesi che aderiscono al regime forfettario, pari al 2,2% del totale nazionale, con un reddito medio annuo dichiarato di 15.830 euro, inferiore di 1.360 euro alla media italiana di 17.190 euro. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, elaborata sui dati del ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al 2024. L'Abruzzo occupa il quattordicesimo posto nella graduatoria territoriale sia per numero di contribuenti sia per reddito medio dichiarato.

Secondo la Cgia, il profilo prevalente di chi aderisce al regime forfettario è quello di un lavoratore giovane, laureato e spesso in condizioni di precarietà occupazionale. Tra le categorie maggiormente rappresentate figurano i professionisti della sanità privata, come psicologi, medici e fisioterapisti, seguiti da ingegneri, architetti, geometri, avvocati e consulenti aziendali.

Il regime forfettario, introdotto nel 2015, prevede un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito determinato attraverso un coefficiente di redditività applicato ai ricavi. Per chi avvia una nuova attività, in presenza dei requisiti previsti, l'aliquota scende al 5% per i primi cinque anni. Con il disegno di legge di Bilancio 2027 il governo punta a innalzare da 85.000 a 100.000 euro la soglia dei ricavi per accedere al regime agevolato.

La Cgia sottolinea come molti lavoratori autonomi operino con un unico committente, senza garanzie di continuità occupazionale e senza le tutele riconosciute ai dipendenti, come ferie retribuite, permessi e indennità di disoccupazione. Secondo l'associazione, la tassazione agevolata rappresenta uno strumento per compensare almeno in parte queste condizioni.