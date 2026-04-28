Ricchezza a Pescara: il reddito medio è 26.300

Un'indagine del Corriere della Sera elaborata dal quotidiano 'IlCentro' nell'edizione odierna colloca il Comune di Pescara al quinto posto nella classifica dei primi cinquanta comuni più ricchi d'Abruzzo. Secondo il report, infatti, i pescaresi hanno dichiarato un reddito medio lordo di 26.300,32 euro. Questa classifica vede al primo posto il comune di Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila con 27mila euro. Per quanto riguarda, invece, la nostra provincia Città Sant'Angelo e' all'11esimo con 25.222 euro mentre il comune di Spoltore è al 41esimo con 22.337,22 euro e quello di Montesilvano è alla 45esima posizione con 22.284 euro. Un dato ulteriore, infine, al 31 dicembre 2025: la popolazione pescarese è scesa a 118.408 abitanti, registrando un calo di alcune decina di unità rispetto all'anno precedente.