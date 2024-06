Si svolgerà a Pescara la seconda edizione di ‘Anima, tradizioni e fratellanza’. L’evento ideato e curato dall’Associazione San Lorenzo dei romeni filiale di Pescara si terrà nei giorni 29 e 30 giugno 2024. Canti, balli caraibici, latino americani, coreografie, sketch, balli afro e stand gastronomici saranno solo alcune delle attrazioni che animeranno questo evento, il cui ricavato sarà utilizzato per scopi benefici.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura romena e favorire l’integrazione tra le diverse comunità presenti sul territorio, attraverso l’arte, la musica e la gastronomia. Sarà un’occasione unica per scoprire le tradizioni rumene e per vivere un’esperienza di condivisione e fratellanza.

Durante i due giorni di festa, i visitatori potranno partecipare a workshop di danza, assaggiare piatti tipici e godersi spettacoli di artisti locali e internazionali. Sarà anche possibile acquistare prodotti artigianali e souvenir per portare a casa un pezzo di questa straordinaria cultura.

L’evento si svolgerà presso in via Caduti del Servizio, nei pressi della Parrocchia Ortodossa e l’ingresso sarà gratuito per tutti. “Sarà un’opportunità imperdibile per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento, della musica e della multiculturalità” dice la presidente Florentina Tarnovanu. “Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente. Vi aspettiamo numerosi a ‘Anima, tradizioni e fratellanza’ a Pescara”. La scorsa edizione si è svolta a Moscufo, quest’anno si è deciso di spostare l’evento a Pescara e non si esclude che negli anni a venire si possa scegliere altre location. Grazie al ricavato della passata edizione abbiamo aiutato famiglie in difficoltà, acquistato protesi e ausili per disabili, libri e materiale scolastico”.

Programma 29 giugno

Canti e balli dei ragazzi della scuola parrocchiale;

Balli caraibici, latino americani e coreografie della scuola di ballo Said’a Dance

sketch comico del gruppo teatrale dell’associazione di promozione sociale Per Amore e per Diletto APS

ospiti cantanti Alexa Aloisantonio, Carmen Apostoliu e Playson De Cuba

Programma 30 giugno

Canti e balli della ragazzi della scuola parrocchiale

balli afro e coreografie della scuola di Ballo Said’a Dance

ospiti i cantanti Pepe Kane e la band Scena Muta

L’evento sarà presentato da Marco Urbani e avranno inizio alle ore 17.00