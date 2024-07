Archiviata con successo la seconda edizione di Anima Tradizioni e Fratellanza

Archiviata la seconda edizione di Anima, Tradizioni e Fratellanza, l'evento ideato e curato dall'Associazione San Lorenzo dei Romeni filiale di Pescara, che ha come scopo di avvicinare le varie culture e le varie comunità che vivono in Italia.

Due giorni di festa, che si sono svolte in via Caduti per Servizio, realizzate con il contributo della Chiesa Ortodossa di Fontanelle. L'intero ricavato sarà devoluto poi per aiutare e sostenere famiglie e persone in difficoltà. "Il primo ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, i partecipanti e tutti i volontari che hanno permesso tutto ciò" le parole della presidente Florentina Tarnovanu, che da anni vive a Moscufo ma ha mantenuto solido il rapporto con le sue origini e la sua comunità. Un festival delle culture che ha visto sul palco diversi artisti internazionali: Camelia Florescu, Elisabeta Turcu, Alexia Aloisantonio, Carmen Apostoliu, Pape Kane, Scena Muta, i Playson de Cuba e Marco Urbani.

"Voglio ringraziare in particolare il Departamentul Pentru Romanii De Pretutindeni (Dipartimento per i Romeni Ovunque) per l'importante sostegno ricevuto. E poi ancora Popa Apreotesei Carmen (Bellezza e Benessere Carmen), Gelateria Franca e Danilo, L'angolo dell'arrosticino, Macelleria F.lli Fedele, Tigre di via S.Donato, Panificio Linda, Gelateria 490, Hotel Opera, La bottega del capitano (da Arianna), ristorante il Nuovo Casereccio, L'Asso dell'Arrosticino per il fattivo contributo alla realizzazione della manifestazione e diamo a tutti appuntamento all'edizione 2025".