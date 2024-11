Associazione a delinquere: arrestatati cinque stranieri

Botte, con mazze e coltelli, estorsioni, stalking, vessazioni, furti a giovanissimi ed in danno dei turisti. Con queste accuse sono finiti in cella cinque giovanissimi nordafricani, tra i 18 ed i 21 anni, responsabili nel mese di agosto di azioni criminali considerate frutto di associazione per delinquere “finalizzata alla commissione di più reati di violenza privata, minaccia aggravata, percosse, estorsioni… mediante scorribande nel centro cittadino in tempo di notte e vessazione di occasionali passanti”.

I protagonisti di questa storia agivano come banda davanti agli stabilimenti balneari o nella zona della stazione dove individuavano la preda da derubare e poi agivano col solito modus operandi. Ora dovranno difendersi dalle accuse, gravissime, loro contestate.

Nei prossimi giorni si svolgerà l’interrogatorio di garanzia.