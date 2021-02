Troppi contagi: scuole chiuse fino al 7 marzo

PROROGATA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 7 MARZO. Questo è quanto emerso dall’incontro tra il Prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, le autorità sanitarie provinciali, la dirigenza scolastica provinciale, le forze dell’ordine e i primi cittadini: Carlo Masci per Pescara, Ottavio De Martinis per Montesilvano, Luciano Di Lorito per Spoltore e Matteo Perazzetti per Città Sant’Angelo.

“Le ASL ci descrivono il permanere di una situazione critica con espressa richiesta di prorogare la chiusura delle scuole, che sarà relazionata dettagliatamente ai sindaci nella giornata di domani: a seguire emetterò ordinanza di sospensione delle attività didattiche fino al 7 marzo per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale”. Così scrive il primo cittadino spoltorese sulla pagina Facebook del Comune di Spoltore.