Torna alla vittoria il Pescara All'Adriatico Fermana battuta 2-1

Torna a vincere il Pescara dopo cinquanta giorni. All''Adriatico-Giovanni Cornacchia' finisce 2 a 1 contro Fermana, al termine di una gara sofferta, e con ancora diverse ombre in casa biancoazzurra. Decidono le reti Ferrari, su rigore, e De Marchi.

La prima azione degna di nota è di marca pescarese: Cancellotti crossa, colpo di testa a botta sicura di Ferrari, Ginestra con l'ausilio della traversa e del palo nega la gioia del gol all’attaccante biancazzurro (18'). Risponde la Fermana con Pannittieri su calcio piazzato, Di Gennaro superlativo respinge. Al minuto 40 arriva il vantaggio del Pescara: punizione di Pompetti, in mischia c’è un tocco di mano, per il direttore non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto Ferrari spiazza Ginestra e fa 1-0.

Nella ripresa dopo appena tre minuti arriva il raddoppio: Memushaj trova De Marchi in area, controllo, destro secco e palla in rete. Passano appena ottanta secondo e la Fermana dimezza grazie al secondo calcio di rigore di giornata, per un tocco di mano di Frascatore. Dagli undici metri Nepi spiazza Di Gennaro e fa 2-1. Al minuto 14 direttamente da corner Memushaj centra il legno. Il Pescara ha altre due buone occasioni con De Marchi (26') e Rauti (34'), ma senza troppa fortuna. La gara si chiude dopo tre minuti di recupero con la gioia dei pescaresi per questi tre punti che permettono di mantenere la quarta posizione a cinque punti dalla vetta.

Pescara: Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Frascatore; Diambo (dal 22’ s.t. Zappella), Pompetti; De Marchi (dal 28’ s.t. D’Ursi), Memushaj, Bocic (dal 28’ s.t. Rauti); Ferrari (dal 47’ s.t. Veroli). A disposizone: Radaelli, Sorrentino, Rasi, Marilungo, Galano, Nzita, Sanogo, Clemenza). All. Auteri

Fermana: Ginestra; Rossoni, Alagna (dal 27’ s.t. Mordini), Corinus (dal 38’ s.t. Cognini); Pannitteri (dal 27’ s.t. Lovaglio), Mbaye, Graziano, Urbinati, Rodio (dal 45’ s.t. Bugaro ); Bolsius, Nepi. A disposizione: Moschin, Grossi, Frediani, Pistolesi, Rovaglia, Sperotto, Ajadinoski, Marini. All. Riolfo

Arbitro: Longo di Paola

Marcatori: Ferrari (P, rig.) al 40’ p.t.; De Marchi (P) al 4’, Nepi (F, rig.) al 5’ s.t.