I biancazzurri stendono la Fermana e chiudono al sesto posto

I biancazzurri di Cascione riscattano il periodo nerissimo con una bella vittoria sul campo di Fermo per 3-1. Vero e che i marchigiani erano matematicamente retrocessi in Serie D però in chiave play off era necessario vincere e così è stato, complice anche la defezione della Juventus Ng. Conquistata la sesta piazza della regular season, ora inizierà’ la roulette dei play off: il primo appuntamento è contro il Pontedera all’Adriatico, ma la data potrebbe essere diversa dal 4 maggio poiché pende un ricorso del Taranto su cui dovrà esprimersi il consiglio della Lega.





TABELLINO FERMANA -PESCARA 1-3

FERMANA (3-5-2): Borghetto 6; Heinz 5, Fort 5 (46' Spedalieri 5,5), Carosso 4; Niang 5 (85' Condello sv), Malaccari 5,5 (62' Pistolesi 5,5), Giandonato 7, Misuraca 6, Pietrungaro 5 (62' Eleuteri 5,5); Paponi 6,5, Sorrentino 5 (72' Giovinco sv). A disp. Furlanetto, Cicero, Bonigli, Fontana, Marcandella, De Santis, Semprini, Locanto. All. Mosconi 5,5

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6, Floriani Mussolini 6, Brosco 6, Mesik 6, Milani 6,5, Franchini 6,5 (52' De Marco 6), Dagasso 6, Tunjov 6 (72' Capone sv); Merola 7,5 (62' Vergani 6), Cuppone 6 (72' Sasanelli sv), Accornero (62' Cangiano 6). A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Pierno, Moruzzi, Pellacani, Staver, Meazzi. All. Cascione 6,5

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena 6

Reti: 27' Merola (P), 44' Franchini (P), 48' Milani (P), 85' Giandonato (F)

Note: espulso Carosso (F) al 57' per fallo da ultimo uomo, ammoniti Merola, Franchini, Floriani Mussolini (P), Giandonato, Pietrungaro, Niang (F)