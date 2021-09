Pescara, domani con la Vis Pesaro a caccia della terza vittoria consecutiva

Domani alle 17.30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia arriva la Vis Pesaro. Terzo impegno per il Pescara targato Auteri che va a caccia del tris di vittorie, la quarta se si considera anche la Coppa Italia. Il tecnico biancazzurro sembra orientato a confermare il 3-4-3. Assente lo squalificato Nzita, espulso domenica scorsa a Carrara, il suo posto dovrebbe essere preso, con ogni probabilità, da Rasi. Tre nomi per una maglia al centro dell'attacco: De Marchi, Ferrari e Rauti. A destra Clemenza sembra essere in vantaggio su Galano. Oltre a Nzita, assenti per infortunio Chiarella e Bocic. Ricordiamo che per accedere allo stadio è necessario esibire il green pass. Per chi resta a casa la gara sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Eleven Sports e Sky Sport. Sarà Emanuele Frascaro, della sezione di Firenze a dirigere Pescara-Vis Pesaro, assistito da Ciro Di Maio di Molfetta ed Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce. Quarto uomo Angelo Tomasi di Lecce. Infine sembra essere imminente il rinnovo del contratto di Valdifiori. Raggiunta l'intesa tra la società e il centrocampista classe 1986, ex di Empoli, Napoli, Torino e Spal: ingaggio spalmato e scadenza posticipata al 2023.

Probabili formazioni

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Rasi; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gavazzi, Giraudo, Piccinini; Saccani, Marcandella, Besea, Rossi, De Nuzzo; Cannavò, Nucci. Allenatore: Banchini