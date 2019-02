Marsilio proclamato Presidente della Regione. Per la Giunta si attende il voto della Sardegna

MARCO MARSILIO PROCLAMATO PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO. La Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, 51 anni, segno zodiacale acquario, laurea in filosofia, nato a Roma ma originario di Tocco da Casauria. Insieme a Marsilio sono stati proclamati anche Giovanni Legnini, 60 anni, ex vice presidente del CSM arrivato secondo nella competizione del 10 febbraio, e 29 consiglieri tra cui Sara Marcozzi, 41 anni, candidata del MoVimento 5 Stelle alla presidenza, giunta terza ed eletta come candidata nella lista provinciale di Chieti.

LA NUOVA GIUNTA DOPO IL VOTO IN SARDEGNA. La nuova Giunta Regionale verrà annunciata dopo in voto in Sardegna dove, per altro, è arrivato il politico di Fratelli d'Italia a dare manforte al centrodestra impegnato nella campagna elettorale. Ma da quanto si è appreso ci sarebbe un accordo tra i partiti che hanno partecipato alla riunione in casa dell'onorevole leghista Bellachioma: alla Lega andrebbero tre assessorati piu' la Presidenza del Consiglio regionale, uno a Forza Italia ed uno in ballottaggio tra Udc-Azione Politica-Fratelli d'Italia ma anche Fi. Senza contare che sul tavolo della trattativa c'è la possibilità anche di nominare un sottosegretario alla Giunta Regionale.

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. Attualmente ricordiamo che la maggioranza di centrodestra è composta da: 10 Lega, 3 Forza Italia, 2 Fratelli d'Italia, 1 Azione politica, 1 Udc-Dc-Idea. Alle minoranze spettano 13 seggi: 7 M5S e 5 centrosinistra di cui 3 Pd, uno 'Legnini presidente', uno 'Abruzzo in Comune-Regione Facile'.

Redazione Independent