La nuova Giunta Marsilio debutta il 10 aprile

L’Assemblea Legislativa sarà chiamata a eleggere l’Ufficio di Presidenza e di conseguenza il nuovo presidente del consiglio. La seduta si chiuderà con la presentazione ufficiale dei componenti della Giunta regionale e con l’esposizione del programma di governo da parte del presidente della Regione.

Ricordiamo intanto che, in base al riconteggio dei voti, il primo dei non eletti nella Circoscrizione Pescara per quanto riguarda la lista di Forza Italia è ora Antonio Zaffiri e non più l’assessore montesilvanese e vice sindaco Paolo Cilli. Se al rieletto Lorenzo Sospiri venisse affidato un ruolo nel nuovo esecutivo ancora a guida Marco Marsilio, si libererebbe un posto nell’assise regionale che in surroga toccherebbe al primo dei non eletti nella lista di Forza Italia per la circoscrizione di riferimento. Dunque, qualora ciò accadesse, lo scranno andrebbe in surroga all’ex presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Collecorvino, Zaffiri.