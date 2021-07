Flavio Sciolé selezionato ai festival di Montreal e Malesco

ll regista abruzzese Flavio Sciolè è stato selezionato a due festival di cinema: il *Burnt Video Art and Experimental Film Festival *che si svolge a Montreal (Canada) ed al *Malescorto Festival Internazionale di Cortometraggi *che ha sede a Malesco. Al festival canadese che si svolge il 15 luglio (questa edizione sarà solo online, causa restrizioni) presenta il corto sperimentale '*Agnus Dei 70' *nella sezione experimental film. Il corto nel 2019 ha vinto l'Aquila Film Festival ed ha partecipato a decine di festival in Italia (San Giò video Festival, Indiecinema Film Festival, Festival Internazionale del cortometraggio Scrittura e Immagine, Rome Indipendent Prisma Award) e nel mondo: Lisbon Rendezvous (Portogallo), Fonlad Festival Internacional De Video Arte e Performance (Portogallo), Minimal-Primitive Cine-Experiments (Croatia), Prague International Monthly Film Festival (finalista, Repubblica Ceca), London Director Award (UK). Al festival piemontese, che si svolge il 16 luglio, Sciolè presenta il documentario *'L'elefante Bianco' *nella sezione 'Volontariato&Solidarietà'.



Il corto è stato prodotto da L'Elefante bianco scs - percorso di responsabilizzazione per autori di violenza -.

https://www.facebook.com/443093425894390/videos/465865164282351

https://www.malescorto.it/ultima-edizione

https://youtu.be/JhnjA2L_9zk

https://vimeo.com/392458479





Flavio Sciolè (1970). Attore e regista da circa trent'anni agisce in teatroe nel cinema. Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in tutto il mondo e sono distribuiti on demand da Streeen!, Holy Film e da Indiecinema. Nel 2021 è stato semifinalista al New York Cinematography AWARDS (USA) e con il corto-segmento 'Litania per Artemisia Gentileschi' ha partecipato al progetto «TRIBUTE/PORTRAIT to women artists » film collettivo organizzato da Femlink.org.

Redazione Independent