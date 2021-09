Endurance, Abruzzo protagonista a Grosseto. Podio per Leone, Di Giambattista e Di Battista

Il team abruzzese Ruella Endurance Stables trionfa in Toscana. A Grosseto è andato in scena un piacevole week-end all'Ippodromo del Casalone, struttura ricca di fascino e di storia. Il popolo dell'endurance ha riacceso per due giorni, il 4 e 5 settembre 2021, il Casalone. Ci è voluto un team altrettanto coriaceo ed abituato alla lotta a riaccendere la miccia: l'ASD Generali Endurance che, armatasi di pazienza, ha rispolverato la pista toscana ospitando per la quinta volta, l'omonimo Trofeo. Dalla sua parte anche il meteo che in barba alle previsioni ha regalato una due giorni di temperature quasi estive. Il team abruzzese Ruella Endurance Stables ha realizzato una vera e propria impresa imponendosi con Simonetta Leone nella CEI3 162 km su Bloom. Primo posto anche per Veronica Di Giambattista su Nutella nella CEi3* 142 km; secondo posto per Carlo Di Battista e Occhi di Ragazza nella CEI2* 120 km; quarto posto per la giovane promessa spoltorese Lorenzo Gagliardo nella CEI*Y 100 km su Sedilesu e infine ottavo posto per Daniela Di Leo su Amia Des Dolines nella CEI1*YR 100 km.

Costantino Spina